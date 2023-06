¿Cuánto cobra Peso Pluma por concierto?: esta es la escandalosa suma que reveló Julio Preciado

Julio Preciado reveló la gran cantidad que pide Peso Pluma por uno de sus conciertos. (Ig: @juliopreciado_oficial) (@_PesoPluma)

Julio Preciado, uno de los emblemáticos cantantes de música mexicana, arremetió contra Peso Pluma y los corridos tumbados a los que consideró que no forman parte del regional mexicano y que son totalmente una corriente musical distinta, asimismo reveló y criticó la millonaria y escandalosa cantidad que pide el intérprete de El Azul para presentarte en los escenarios.

A pesar de los comentarios negativos en contra de famosos como Natanael Cano, Peso Pluma y el grupo Fuerza Regida, el exvocalista de la agrupación El Recodo aseguró que no tiene nada en contra de ellos ni busca iniciar un conflicto, sino todo lo contrario, afirmó que los admira por el éxito que tienen y porque demuestran que en México se hace música para todos los gustos.

Después de explicar que es “barato” hacer corridos tumbados, porque sólo se ocupan 5 músicos en promedio (a diferencia de las bandas que presentan hasta 30 músicos en escenario), las ganancias por dar conciertos son millonarias y fue en este punto en que reveló cuánto cobra La Doble P por concierto. Esto fue lo que dijo:

“Hasta económico es porque tienen un trombón, una tuba y dos armónicas. Que fiasco, hasta económico es hacerlo (los corridos tumbados). Nosotros tenemos hasta 30 músicos en escena. Con cinco ‘monos’ le da para cobrar millonadas de pesos... Peso Pluma, lo último que supe, es que pide 15 millones de pesos, cuánto va a cobrar en sus conciertos en México.

Julio Preciado reveló la cifra que estaría cobrando Peso Pluma por concierto. (Foto: Facebook / @Julio.C.Preciado)

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa De Primera Mano, Julio Preciado dijo que no tiene problemas con los exponentes de los corridos tumbados, sino que les pide que no se consideren como parte del género de regional mexicano porque no lo son, asimismo dijo que no menosprecien trayectorias de otros cantantes para darles fama.

“Los felicito, yo no tengo nada en contra ni estoy pelado con ellos, pero que no involucren un género con otro. Que sigan triunfando, que bueno que estamos demostrando que los mexicanos pueden, pero no lo involucren con el verdadero regional mexicano y que no vengan a menospreciar trayectorias”, confesó.

El intérprete de Aunque No Sea Conmigo explicó que, en el caso del Festival Arre de la Ciudad de México, se le hizo algo grosero que algunos de los artistas con mayor presencia a través de las décadas dentro del público mexicano estén representados con las “letras chiquitas”, como lo fue Alicia Villarreal y Edith Márquez.

“Es una grosería y falta de respeto, Edith Márquez, Alicia Villarreal, El Recodo llenan solos cualquier lugar... no estamos para ser teloneros de nadie ¿Cuánto tiempo van a durar ellos en la cúspide? Eso es muy importante, no creo que lleguen a las décadas de trayectoria que tienen distintos artistas. Ni todos juntos”, declaró Julio Preciado.

Julio Preciado dijo que es una grosería que artistas con grandes trayectorias sean catalogados como "teloneros" de Peso Pluma y Natanael Cano. (Foto: Facebook / @Julio.C.Preciado)

El intérprete de Dos Hojas Sin Rumbo comentó que si Natanael Cano, Peso Pluma o Fuerza Regida no necesitan de ellos para conseguir que se vendan todos los boletos de un evento, deberían hacer un show aparte y otorgarles un espacio a los “verdaderos exponentes” del regional mexicano, según Preciado.

“Tenemos públicos muy diferentes, están en su momento ellos, como Fuerza Regida; si no ocupan de nosotros para llenar un estadio o un foro deberían hacer un festival separado y que nos den nuestro lugar como lo merecemos que somos quienes le damos fuerza a la música mexicana”, fueron las palabras del cantautor.

Finalmente afirmó que ni “por todo el dinero del mundo” abriría uno de los conciertos de los cantantes de corridos tumbados porque tiene “principios, dignidad y orgullo”, descartando así alguna colaboración con Peso Pluma.