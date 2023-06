AMLO desconoce cifra de muertos por ola de calor en México: “Estamos pendientes”

El presidente afirmó que se trabaja en una campaña de información.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno federal está atendiendo las afectaciones ocasionadas por la ola de calor en México; sin embargo, desconoce los reportes de muertes a causa de las altas temperaturas, pues afirmó que hasta el momento no ha habido “ninguna desgracia”.

En su conferencia mañanera, el mandatario detalló que el tema se trató en la reunión de hoy del Gabinete de Seguridad y que las autoridades están trabajando en una campaña de información, además de que se emiten recomendaciones.

“Estamos dando recomendaciones, hasta ahora no hemos tenido ninguna desgracia, ninguna perdida de vida, nosotros no tenemos ese informe y les voy a plantear lo que está sucediendo (...) nos dijeron que no (muertes), pero vamos a ver”, dijo ante cuestionamientos de los reporteros en Palacio Nacional.

López Obrador argumentó que Protección Civil no le ha informado sobre fallecimientos o afectaciones a la salud por la tercera ola de calor; sin embargo, mañana dará un informe sobre el tema.

Asimismo, descartó que se amplíe la recomendación de suspender clases, como ha ocurrido en algunos estados, pues el ciclo escolar ya está por terminar.

“Vamos a consultar a los medios y mañana informamos de eso. Afortunadamente ya se están acabando las clases, ya no están asistiendo en algunos niveles.

“Vamos a espera a mañana. Estamos pendientes”, afirmó.

AMLO afirmó que el gobierno atiende la ola de calor en México. / Captura de pantalla

Prevén temperaturas de hasta 45 grados en 18 estados

López Obrador destacó que de acuerdo con el reporte del pronóstico del clima, de la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC), la tercera ola de calor continuará durante los próximos días y hoy se prevén temperaturas de hasta 45 grados en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

También recordó que las recomendaciones para evitar afectaciones por el calor son: evitar exponerse a la radiación solar por tiempos prolongados, tomar agua y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil y del sector salud.