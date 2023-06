Sofía Niño de Rivera dijo que las revelaciones de Ricardo O’Farrill hicieron “mucho daño”

La comediante habló sobre las declaraciones que Richie soltó en su live de Instagram

Luego de que Ricardo O’Farrill arremetiera contra sus compañeros de comedia a través de una polémica transmisión en vivo tras una pelea en la boda de Mau Nieto, los involucrados en las acusaciones se han mantenido al margen. Recientemente, Sofía Niño de Rivera, quien salió a relucir en lo contado por el comediante, reaccionó por primera vez.

En su momento, Richie declaró que la comediante, supuestamente, habría escalado en el mundo de la publicidad porque se relacionaba con personas poderosas en el medio. Y aunque el hombre sostuvo que todo era un simple rumor, las declaraciones resonaron en más de una persona.

“Es un rumor, se escuchaba en el mundo de la publicidad que Sofía escalaba (...) y que era muy sabido que tenía relaciones con personas para escalar. Yo no sé si esto es real”, comentó Ricardo en el live. También, arremetió contra su compañera diciendo: “Nos ha hecho daño a muchísimas personas, cuando yo entré a trabajar a TV Azteca le pregunté, y sí se lo agradezco ella me ayudó a entrar, ¿cuánto estás cobrando?’ y me dijo: ‘No le voy a decir ni a Zanazzi ni a ti lo que estoy cobrando para que lo sepan’”.

En una visita de Sofia Niño Rivera con Roberto Martínez en su podcast Creativo, la comediante explicó que el tema de Ricardo O’Farrill era muy difícil. “Difícil de ver la cantidad de views que me subieron para ver que contestaba yo, porque el chisme”, dijo.

También, dijo que las palabras de Ricardo generaron un ambiente muy negativo alrededor del mundo del stand up. “La gente quería ver sangre”, en la opinión de Sofía, “sale Ricardo a decir todo lo que dijo que fue muy fuerte y que afectó a muchas personas y que hizo mucho daño”.

De la misma forma, se sinceró, comentando que lo más triste de toda la situación era el mismo Ricardo. “La reacción que yo tuve fue ‘qué triste’, qué triste que esté en una crisis. Esa crisis se venia venir desde hace rato, hay muchas cosas que la gente no sabe de esa crisis que pasaron antes, que no es público. Lo que mas me preocupaba a mí fue la reacción fue los titulares”, sentenció.

Luego de esta situación, Sofía Niño de Rivera comenzó a ver que las personas tomaban partido, que surgió un sentimiento del “bien contra el mal”. Llegó una ola de negativismo que le impresionó lo suficiente para decidir no reaccionar ante ella. “Volvió a salir la tristeza que me dio el no poder hacer nada, no poder ayudar, no poder gritarle al mundo”, dijo.

Aunado a esto, comentó que le parecía lamentable que, de la crisis de Ricardo, se estuviera lucrando, y le preocupó que las personas tomaran como una verdad la palabra de alguien que no se encontraba bien. “El discurso no fue nunca ‘hay que ayudar’”, comentó, argumentando que se había hecho todo lo contrario. “Este es el momento perfecto para ver cómo se destruye una persona”.

Sofía aprovechó para hablar de lo que piensa del mundo moderno, mismo que considera se encuentra en una importante crisis de soledad y un grave problema de salud mental. “El mundo está muy agresivo ahorita (...) Hay momentos que son perfectos para hacer eso. Si eres una persona que quiere odiar, este fue el mejor momento”, sentenció.

Recientemente, trascendió que Ricardo O’Farrill se encontraba desaparecido, esto por unas publicaciones subidas en sus redes sociales personales. Unas horas después, familiares del comediante explicaron que, contrario a los rumores, el hombre se encontraba estable y fuera de peligro.

“Nosotros como familia desconocemos quién escribió esto, su teléfono estuvo perdido por cierto tiempo. Por favor no crean todo lo que ven en redes sociales, su familia ya confirmamos que no está desaparecido”, explicaron.