Fiscalía de CDMX se traslada a Hidalgo para buscar a Ricardo O’Farrill

El conductor fue denunciado como desaparecido (Instagram: @richieofarril // Twitter: @FiscaliaCDMX)

Ricardo O’Farrill fue denunciado como desaparecido el pasado 07 de junio. Sin embargo, la confusión ha permeado el caso, ya que algunos familiares han señalado que conocen el paradero del standupero y no está perdido.

Fue así que, durante la mañana de este jueves, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que elementos de la dependencia se dirigen al estado de Hidalgo para buscar al joven.

A través de las redes de la institución gubernamental se dieron a conocer los avances de la situación y se rescató que supuestamente personas cercanas al artista habrían entregado pruebas respecto a su paradero.

“Con relación a la ausencia de la persona referida, la #FiscaliaCDMX informa que recibió documentación, de parte de familiares y abogados, que solicita dar de baja su búsqueda y establece su ubicación en Hidalgo”.

Además, la Fiscalía de la CDMX aseguró que “personal de la institución se traslada al lugar para confirmarlo”.

La ficha de búsqueda circuló en redes sociales (Twitter: @FiscliaCDMX)

Cuáles son las versiones de la supuesta desaparición

Cabe destacar que el miércoles pasado, la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas (FIPEDE) confirmó que la ficha de búsqueda que circulaba en redes de Ricardo O’Farrill era verídica.

Varias versiones extraoficiales señalaban que el comediante podría encontrarse en un centro de rehabilitación y, los familiares del conductor de Ñam Ñam Extravaganza dieron a entender desde sus redes sociales que esta versión podría ser cierta.

Marisa O’Farrill, hermana del standupero dijo desde su cuenta de Instagram que las personas más cercanas a él sí tenían conocimiento de donde estaba.

“Solo para aclarar que mi hermano está bien, está en una clínica, lo están atendiendo adecuadamente, así que no hagan caso de todo lo que están publicando desde sus redes”, colocó.

La joven aseguró que conoce el paradero de su familiar (Instagram)

La polémica pelea de Ricardo O’Farrill en la boda de Mau Nieto

La unión civil del presentador digital de La Academia: 20 años terminó en severos problemas, pues uno de los invitados más famosos despotricó en contra de los invitados y otros varias personalidades del stand up mexicano, asegurando que lo habían amenazado de muerte y revelando sus supuestos secretos más íntimos y perversos que entre todos ocultaban.

“Richie no es un santo. Fue un amigo con el que en privado discutí y lo publicó”, expresó en Instagram siendo solo el inicio de uno de los considerados detonantes para que la salud mental del comediante se deteriorara, como lo han asegurado sus seguidores. Tras ello, el novio rompió el silencio hablando de Ricardo O’Farrill y lo que había criticado en su contra.

“Contrario a lo que me ha dicho todo el mundo, ahora no me voy a defender. Voy a hablar de mi punto, porque ya estoy hasta la m*dre de insultos a mí y a mi esposa. Richie fue invitado a la boda como todos los demás. Con todo el corazón, y ganas de vivir un gran momento”, expresó en redes sociales siendo una de las múltiples respuestas que obtuvieron sus declaraciones, pues los nombrados no se quedaron callados.

Ricardo O'Farrill está siendo localizado (Instagram/@richieofarrill)

¿Qué pasó con Ricardo O’Farrill tras enfrentamiento en boda de Mau Nieto?

Luego de arremeter en contra de sus compañeros standuperos y contar algunos de sus supuestos secretos, el conductor de Ñam, Ñam Extravaganza terminó inesperadamente su live de Instagram. A partir de ese momento se mantuvo lejos de redes sociales sin dar información sobre su estado de salud, una situación que sin lugar a dudas preocupó a sus fans.

Ante esta situación, sus familiares difundieron un comunicado donde dieron a conocer que el comediante estaba bien y en proceso de recuperación: “Queremos comunicar a toda la audiencia de Ricardo que su familia y un equipo cercano de profesionales, estamos cuidando de él y se encuentra bien. Muchas gracias por todas las muestras de apoyo, cariño y preocupación”.

En ese momento las aguas se calmaron hasta que Richie reapareció en sus redes, pues informó que estaba mejor pero había sufrido violencia en el centro de rehabilitación en el que había estado internado: “No estaba mal, chavos, estaba brillando. Me amarraron, pasaron cosas muy feas, pero tragedias”.

Tras denunciar públicamente lo sucedido, regresó al lugar para pedir que “liberaran” a quienes estaban siendo atendidos, pero no recibió respuesta, en su lugar llegó la policía para evitar que siguiera con su huelga. Desde ese entonces se perdió la pista del comediante.