La misteriosa desaparición de una familia sobre la carretera México-Acapulco

Autoridades estatales y colectivos de búsqueda hacen recorridos por varios poblados. FOTO: Fiscalía de Guerrero

En Guerrero, una familia desapareció sobre la carretera federal México-Acapulco cuando circulaba entre la comunidad de Palo Blanco y Petaquillas en dirección a Chilpancingo, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) inició el protocolo para tratar de localizar con vida a los dos adultos y dos menores de edad.

Te puede interesar: Asesinaron al director del hospital de Quechultenango en Chilpancingo, Guerrero

Las víctimas habían asistido a una reunión familiar y fue alrededor de las dos de la mañana del sábado cuando decidieron emprender el camino de vuelta a casa, el cual incluía el trayecto por Palo Blanco, punto en el que se han reportado varias desapariciones en los últimos meses, según medios locales.

La Fiscalía General de Guerrero emitió fichas de búsqueda para Eloy Peralta García (37 años de edad), su esposa Elizabeth Catalán Olalde (39 años) así como su hijo, Diego Peralta Catalán (17 años) y la pareja de este último, Brithany Castro (16 años).

Autoridades de Guerrero emitieron fichas de búsqueda para los dos adulto así como una alerta Amber por la joven de 16 años. FOTO: Fiscalía de Guerrero

Según los reportes, viajaban a bordo de una camioneta blanca durante la madrugada del sábado 10 de junio y de pronto perdieron contacto con sus amigos y familiares.

Te puede interesar: AMLO anuncia que habrá nuevo censo que dé certeza sobre las personas desaparecidas en México

En entrevista con medios locales, Ciri Santiago, madre de la joven de 16 años dijo que su hija es estudiante de la Preparatoria Número 1 de la Universidad Autónoma de Guerrero y mandó un mensaje a los captores de la adolescente.

“Ando buscando a mi hija que estudia en la Prepa uno. Me dirijo a la persona que tiene a mi niña, que me la regrese, no quiero nada más, no quiero problemas, ella tiene 16 años, no tiene problemas con nadie, y casi no sale de la casa. La última vez que la vi fue el viernes, cuando salió con su novio, que también está desaparecido”, expresó afligida la madre de la joven.

Te puede interesar: Localizaron siete osamentas en Quintana Roo durante búsqueda de personas desaparecidas

Por su parte, Guadalupe Olalde dijo ser la madre de Elizabeth Catalán Olalde, y señaló que aproximadamente a las 2:30 horas del sábado tuvo contacto con su nieto Diego, quien le informó que ya estaban en camino hacia Chilpancingo, pero a partir de ese momento no pudo establecer comunicación con ellos.

Además de la búsqueda por tierra, los equipos se apoyan con drones para sobrevolar la zona. FOTO: Fiscalía de Guerrero

“Mi nieto llamó a las 2:50 de la madrugada; llamó a su hermana y le dijo que estaban bien, que ya venían, pero desde esa hora perdimos contacto; les mandábamos mensajes, les hablábamos, pero los teléfonos estaban apagados. Recurro a la gente que por favor me devuelvan a mis hijos, que se apiaden de mí, estoy destrozada por dentro, que se apiaden de esta madre que sufre por sus hijos”, dijo la Guadaluipe Olalde, quien además explicó que Elizabeth trabaja en una tienda departamental mientras que su yerno labora en una empresa constructora.

Las acciones de búsqueda incluyen sobrevuelos con drones en las comunidades de Mazatlán, Palo Blanco, y Petaquillas, pertenecientes al Municipio de Chilpancingo. En tierra participan integrantes del Colectivo “Lupita Rodríguez Narcizo A.C.” y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.

A las labores se han unido colectivos de búsqueda con el objetivo de localizar con vida a las 4 personas. FOTO: Fiscalía de Guerrero

Desde hace varios años, Guerrero atraviesa una severa crisis de inseguridad que ha derivado en una alta tasa de homicidios dolosos además de numerosas desapariciones, entre las que destaca la de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un caso que no se ha podido resolver en casi 7 años pese al esfuerzo de los tres niveles de gobierno.

Otra de las consecuencias de la incesable violencia en esta entidad, denominada como “tierra caliente”, es el desplazamiento de comunidades enteras en la zona serrana, donde grupos criminales mantienen el control.

Guerrero es la base de operaciones de grupos delictivos como el Cártel de Guerreros Unidos, Los Ardillos, y varias autodefensas, lo que mantiene a cientos de comunidades en vilo por los constantes enfrentamientos armados.