Karely Ruiz causa sensación por posar desnuda con la bandera del Orgullo LGBT+: “Salí bisexual”

Karely Ruiz (Ig karelyruiz)

Karely Ruiz es una de las influencers más polémicas en redes sociales y, después de que se filtrara hace unos meses su video íntimo con Santa Fe Klan, ahora la modelo de OnlyFans sorprendió a sus seguidores al mostrar una serie de sensuales fotografías en donde habló sobre su orientación sexual.

Fue desde su cuenta de Instagram donde la famosa que ha causado que hasta algunos de sus fans se desmayen al conocerla, presumió sus curvas al desnudo y aprovechó para presumir la bandera del Orgullo LGBT+.

Y es que, cada año, junio se pinta con los colores del arcoíris debido a que se le considera el mes del Pride y en donde se busca dar visibilidad a los miembros de la diversidad sexual.

Cómo fueron las fotos de Karely Ruiz

Karely compartió varias fotografías en sus redes sociales donde se le ve utilizando un sombrero norteño multicolor y con mucha pedrería.

karely ruiz lgbt+ (Instagram)

Pero, más allá de ese detalle, lo que generó emoción entre los seguidores de la modelo fue que en todas las imágenes se ve a la joven sin ningún resquicio de ropa y únicamente cubierta con la bandera LGBT+.

“Perdón jefa te salí bi”, fue la simple descripción que Karely colocó a su publicación, la cuál rápidamente rebasó los 583 mil me gusta.

Los internautas no tardaron en reaccionar y muchos de ellos aplaudieron la belleza de la influencer, además de que la felicitaron por ser abierta respecto a su sexualidad.

karely ruiz lgbt+ (Instagram)

“O sea que tengo chance”. “Y que tieneeeeeeeee! Tu disfruta y que chsm los que se asustan”. “karelyruiz me impresionas con tú belleza. Mi hogar no es un palacio, pero me gustaría que fueras mi princesa”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, las críticas no faltaron y otros cibernautas lanzaron comentarios de odio hacia la modelo de OnlyFans.

“En realidad lo tuyo es marketing... Nada mas...”. “Eso es falso eso lo hace por lo like”. “Ya ni le pela el Santa fe Klan , por eso comento eso”, le colocaron.

Debido a esto, sus seguidores no se quedaron cruzados de manos y en la misma caja de menciones defendieron a la famosa de los ataques.

karely ruiz lgbt+ (Instagram)

“Muchos onvres diciendo : “NOOOO” como si tuvieran el más mínimo de oportunidad con ella”. “Ay por favor, apoco no se habían dado cuenta? Se atacan como si tuvieran mucha oportunidad con ella, ni una!”, le escribieron.

Cabe recordar que esta no es la primera ocasión que Karely hace referencia que forma parte de la diversidad sexual, ya que en 2022 colocó una historia en donde varios seguidores se alegraron porque añadió una foto donde sale vestida con un atuendo de un personaje animado de Pokémon.

En esa misma publicación escribió: “Saben qué es lo único que tenemos en común los hombres y yo, que me encantan las niñas”.

karely ruiz lgbt+ (Instagram)

Todo sobre la marcha LGBT+ 2023 en CDMX

Pese a las diversas controversias, el próximo 24 de junio se llevará a cabo la marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México.

Se espera que acudan diversas figuras y, entre las más polémicas está Alfredo Adame, el cual ha sido señalado en diversas ocasiones de tener actitudes homofóbicas y violentas.

Carmen Campuzano, Lyn May, Laura Bozzo, Raymix o La Factoría son algunas de las otras figuras que estarán presentes en la movilización.

A diferencia de otros años, miembros de la comunidad han exhortado a que no se utilicen carritos alegóricos debido a problemas que han surgido con los contingentes e, incluso, se creó un bloque negro a forma de protesta.