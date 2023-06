Gustavo Adolfo Infante defendió a Christian Nodal tras críticas por no “ayudar” a Cazzu

El conductor dijo que las críticas en contra del cantante son "una payasada"

Christian Nodal fue duramente criticado en redes sociales después de que se difundiera un video donde no ayudó a su pareja, la cantante Cazzu, a descender de un avión. Tras esto el conductor Gustavo Adolfo Infante salió en defensa del intérprete de Adiós Amor y calificó los ataques como una “payasada”.

Te puede interesar: Nodal es criticado en redes sociales por “desplante” a Cazzu pese a que está embarazada

Fue durante la emisión del programa De Primera Mano de este martes 13 de junio cuando se tocó el tema sobre los comentarios negativos en contra de Christian Nodal durante las vacaciones de la pareja en una playa de Venezuela después de que el músico mexicano diera un concierto en Caracas el pasado fin de semana.

Ante esto el periodista de las exclusivas dijo que desconocemos el contexto de porqué el cantautor no le “dio la mano” a Julieta Cazzuchelli para que pudiera bajar del avión o abrirle la puerta del vehículo que abordaron al descender de la aeronave, saliendo en su defensa.

Te puede interesar: Estos son los famosos que eran clientes frecuentes de la cantina La Polar

Así lo dijo el presentador de programas de espectáculos: “Es una payasada... no sabemos si Christian Nodal venía cansado, si se distrajo, no sabemos... a lo mejor y capaz tampoco tiene la costumbre de abrir la puerta y dar la mano, no pasa nada”, declaró Gustavo Adolfo Infante.

El conductor defendió a la pareja de las críticas que recibió Nodal por no "ayudar" a Cazzu a bajar de un avión. (Archivo)

Uno de los adjetivos más concurrentes en las críticas en contra del cantante de regional mexicano que surgieron en redes sociales fue el de “poco caballeroso”, pero el resto de los conductores del programa televisivo de entretenimiento dijeron que sólo es buscarle “con lupa” a los problemas.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante criticó a Eduardo Verástegui por video sobre elecciones de 2024: “Es broma”

Asimismo justificaron el acto de Nodal diciendo que quizá la trapera es una mujer que pidió que su pareja no tuviera esas atenciones, ni siquiera en el embarazo, porque no “está inhabilitada ni enferma”, además dijeron que no estaban peleados ni tuvieron una pelea momentos antes de llegar a la capital venezolana como algunos usuarios de redes sociales lo aseguraron.

“Yo creo que no pasa nada, estamos muy ‘piki’ la gente hoy en día, buscando problemas todo el tiempo, muy ‘especialitos’, y mira, como si nada, ellos están disfrutando a todo dar”, concluyó Gustavo Adolfo Infante.

Este es el video por el que iniciaron las críticas en contra de Christian Nodal

Christian Nodal y Cazzu presumieron sus vacaciones en la playa

Christian Nodal y su pareja Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, se encuentran de vacaciones en una playa de Venezuela después de que la gira del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos tuvo un descanso después de un concierto que dio en Caracas el pasado fin de semana.

Los momentos que han vivido durante sus días de asueto fueron compartidos en las redes sociales de ambos donde se les ve haciendo ejercicio en la playa, paseando en el mar y disfrutando frente a una fogata. En los videos y fotos publicadas se les ve muy contentos y por esto fue que Gustavo Adolfo Infante dijo que se la estaban “pasando muy bien”.

La famosa pareja compartió sus momentos en la playa. (Instagram: @nodal)

¿Qué sabemos de la fecha en que nacerá el bebé de Cazzu y Nodal y cuál es su género?

Los cantantes Christian Nodal y Cazzu han sido muy herméticos en cuanto a los detalles del embarazo de la cantante. Ante esto sólo quedaban las especulaciones sobre esta información, sin embargo tras un “accidente” del cantautor mexicano, se puso conocer el género del bebé.

Se trata de una niña debido a que Nodal dijo que se quería retirar los tatuajes de la cara para que su hija viera el verdadero rostro de su padre.

En cuanto a la fecha de nacimiento fue la cuenta de Instagram de Chamonic3 quien compartió un ultrasonido de, supuestamente, cinco meses de embarazo de la intérprete argentina. Por lo que los fans empezaron a hacer cálculos y aseguraron que nacería en otoño, muy probablemente en el mes de octubre.