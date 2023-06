Criticaron en redes a Karely Ruiz por estar nominada en los Premios Juventud

Karely Ruiz está nominada en los Premios Juventud 2023 y recibió críticas por no poner la categoría (Instagram/@karelyruiz)

Karely Ruiz nuevamente dio de qué hablar al ser nominada en Premios Juventud 2023 en la categoría Quiero más, pues los internautas cuestionaron por qué es considerada una posible ganadora en esta ceremonia.

La tarde de este 13 de junio Karely compartió en sus redes sociales que fue nominada en Premios Juventud, evento que organizó Univisión.

Esta gala se ha caracterizado por reunir a grandes talentos emergentes o de jóvenes que están revolucionando en la industria en la que se desenvuelven, por esto sorprendió que la regiomontana esté en el listado de nominados.

Karely es una de las únicas influencers entre los nominados (Instagram/@karelyruiz)

Ya que la modelo de OnlyFans en su cuenta de Instagram no mencionó en qué categoría se encuentran, algunos usuarios aprovecharon para hacer mofa de las capacidades de Ruiz e hicieron especulaciones sobre qué la pudo llevar hasta Premios Juventud.

Algunos internautas solamente se burlaron de que Karely no dijo de qué forma pueden votar por ella o en qué categoría la pueden encontrar, pero otros aseguraron por qué una modelo de OnlyFans fue nominada.

“¿Que méritos has echo para ser nominada?”, “Es en serio neta? Ahora resulta que premian a las personas que no hacen nada”, “Este mundo se esta haciendo basura”, “Premios categoría La más destapada”, “Te van a premiar por enseñar silicón”, “¡Ya no saben que inventar!”, fueron algunos de los comentarios.

La regiomontana no respondió a los comentarios en su contra, pese a que normalmente sí lo hace (Instagram/@karelyruiz)

No obstante, también hubo quienes la defendieron y aseguraron que ya ganó la categoría porque es una de las influencers más importantes del momento.

“Eres la mejor, tú vas a ganar, hermana”, “¿Por qué tanto hate?”, “Ella ya ganó”, “Ya voté por ti @karelyruiz eres la mejor en todos los sentidos”, fueron comentarios apoyando a la modelo.

Quiero más, la categoría en la que está Karely Ruiz, es una de las que está dentro del rubro Digital/social, en donde también están Juntos encienden mis redes, Mejor fandom y Social dance challenge.

Además de Karely, Tammy Parra es la única influencer nominada (Captura de pantalla/Univision)

Con la regiomontana están compitiendo otras influencers y celebridades que han logrado crecer en redes sociales, entre ellas Ángela Aguilar, Belinda, Danna Paola, Kenia Os, Kim Loaiza, Manelyk, Peso Pluma, Tammy Parra y Tini.

Fuera de las categorías Digital/social no hay influencers, por ello es que Karely recibió críticas.

Entre otras personas que fueron nominadas en Premios lo nuestro se encuentran algunos de los más importantes exponentes del momento de la música urbana como Bad Bunny, Daddy Yankee, Karol G, Shakira, Rosalía, entre otros.

La modelo de OnlyFans Karely Ruiz pierde su cuenta de Instagram con más de 8 millones de seguidores (Instagram/@karelyruizmonly)

La entrega de premios se realizará el próximo jueves 20 de julio a las 19:00 horas en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico.

Esta es una de las primeras veces que Ruiz es considerada en una de las ceremonias con mayor alcance entre los jóvenes ya que usualmente su perfil llama la atención por ser una de las modelos más famosas de OnlyFans.

Karely Ruiz, de 23 años, se hizo famosa desde que tenía 18 años, cuando comenzó a vender fotos con poca ropa debido a que una de sus exparejas filtró una foto íntima.

La fama de Karely la ha llevado a forjar una fortuna a sus 23 años (Karely Ruiz/Facebook)

Ella ha confirmado que es una de las usuarias de OnlyFans más famosas en México, esto le ha permitido que cobre miles de pesos por presentarse en eventos.

Ahora, con la fama que tiene, confesó en entrevista con La Caminera que tiene el sueño de convertirse en actriz se series como Rosario Tijeras o Sin senos no hay paraíso.

También ha confesado que no quiere dejar su carrera de modelo y aspira a convertirse una de las conejitas de Playboy para dejar las redes sociales y pasar a las revistas.