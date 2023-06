Karely Ruiz buscará ser actriz de telenovelas y espera que Sebastián Rulli sea su galán

Karely ruiz quiere actuar junto a Sebastián Rulli (Instagram)

Karely Ruiz es una de las influencers más polémicas, ya que además de su reciente video íntimo filtrado con Santa Fe Klan, la modelo de OnlyFans tiene un amplio público. En este sentido, la joven confesó que busca trascender su carrera como creadora de contenido y adentrarse en el mundo de las telenovelas mexicanas.

Te puede interesar: El mensaje de Karely Ruiz que alertó a sus fans

Además, la tiktoker también explicó cómo le gustaría que fueran los galanes, en caso de que llegara a trabajar en producciones importantes para la pantalla chica.

Karely quiere ser actriz

Fue durante una reciente entrevista para La Caminera de Exa, donde Karely Ruiz contó uno de sus deseos más profundos: ser parte de la farándula mexicana.

Te puede interesar: Karely Ruiz puso nervioso a Peso Pluma en pleno video en vivo

“Sí me gustaría (estar en telenovelas), estaba en la televisión en Monterrey, pero me salí porque me dejaban más las redes, perdía mucho tiempo. Estoy agradecida porque también gracias a ellos di un boom”, comentó.

La modelo causó preocupación por un mensaje que publicó en sus redes sociales. (Ig: @karelyruiz)

En este sentido, la modelo explicó que si tuviera que realizar algún personaje ella preferiría ser de las buenas, pero también de aquellas “cabronas” que no se dejan de cualquiera.

Te puede interesar: Ariadne Diaz y Sebastian Rulli: Con quien quisieras hablar desde el más allá

“Siempre he querido estar en algo como Sin senos no hay paraíso, algo como de prepago. Yo era fan de esa serie. La Diabla, Rosario Tijeras”, mencionó.

En cuanto a quién le gustaría que fuera su galán de telenovelas, la joven se mostró un poco indecisa y ahondó que no tenía mucho conocimiento de telenovelas. No obstante, señaló que Sebastián Rulli o William Levy sí podrían ser una opción viable para ella.

Cabe señalar que, hasta el momento, ninguno de los dos artistas mencionados por la influencer se han posicionado al respecto o han dicho si estarían dispuestos a colaborar con ella.

Cómo fue el pasado de Karely Ruiz en la televisión

Pese a que muchos identifican a Karely Ruiz por su contenido explícito en OnlyFans, lo que poco se sabe es que la famosa inició su carrera pública en Telediario, un canal de Televisión en Monterrey muy conocido.

La joven es muy viral en redes sociales (Fotos: Instagram/ @karelyruiz/ YouTube)

A partir de ese momento, la joven decidió abandonar la escuela para darle prioridad a su trabajo, además de que sus redes sociales comenzaron a subir en números. Sin embargo, después de que una de sus parejas filtrara imágenes íntimas, Karely se vio en la necesidad de tomar decisiones al respecto.

Una amiga habría sido quien le recomendó iniciar su cuenta en OnlyFans y, a partir de ese momento, el ascenso de la joven no ha parado.

Karely Ruiz alertó a sus fans

En días recientes, Karely compartió desde su perfil en Instagram que no estaba pasando por su mejor momento y los fans no tardaron en preocuparse por la modelo.

“No estoy en mi mejor momento mi gente, estoy pasando por cosas muy fuertes, pero saben algo, soy una mujer que por nada del mundo se va a dejar caer, por nada ni nadie, así que para adelante que a la gente que hace las cosas con intención de hacerte daño les va mal... Sólo no me dejen caer que ya a este paso no confío ni en mi propia sombra”, escribió la influencer.

Karely Ruiz revela nuevo perfil en Instagram tras perder su cuenta principal (karelyruizmonly)

Los seguidores de la joven la llenaron de cariño y mensajes alentadores: “Eres una mujer increíble”, “Luces divina, cariño, ánimo, sonríe”, “Que se muera de envidia”, “No llores, y tampoco aguantes cosas que no mereces”, comentaron los usuarios de redes sociales.

La alerta sobre Karely Ruiz y su estado de ánimo inició cuando, en una historia de Instagram anterior, compartió un mensaje de una frase que dice lo siguiente: “Lloro de rabia porque a mí no me sale ser mala persona, y termino aguantando cosas que no merezco”

Aunque no quedó del todo claro a que se refería, los fans de la modelo de OnlyFans aún continúan pendientes de su estado de ánimo.