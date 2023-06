César Bono está vivo “de milagro” después de ocho infartos

César Bono ha estelarizado el monólogo "Defendiendo al cavernícola" durante 21 años (Foto: Instagram)

Desde que se dio a conocer en el medio artístico en los años 70, César Bono se ganó el aplauso del público, al que se ganó con su carisma y talento que lo han llevado a participar en diversos proyectos como Mi secretaria, ¿Qué nos pasa? y, más recientemente, Vecinos, donde con su personaje “Frankie Rivers” se mantiene vigente la pantalla mexicana.

Te puede interesar: Luis de Alba y Alejandro Suárez estarían siendo discriminados: “Dicen que somos viejitos”

Sin embargo, en su trayectoria no sólo ha habido momentos alegres, exitosos proyectos y el cariño de sus fans, pues el actor de 72 años ha estado a punto de morir en algunas ocasiones, como cuando en 2018 sufrió múltiples infartos de corazón y cerebrales que duraron varias horas.

“Me dieron ocho infartos y nadie da crédito, empezaron en la noche y acabaron en la mañana del día siguiente ; no es exageración. Les dijeron a mis hijos que me trataran bien, porque ya me iba a ir a la ching*da, pero aquí estamos. Estoy en terapia de todo: de toques eléctricos, acupuntura, de ejercicios... Lo que perdí en una noche llevo años tratando de recuperarlo, pero no se puede”, contó el actor a TVyNovelas en un encuentro en los pasillos de Televisa.

Te puede interesar: César Bono lanzó mensaje a supuestos responsables de muerte de Octavio Ocaña: “¡Que paguen!”

Este evento dejó secuelas en la movilidad del actor que desde hace 21 años protagoniza su ya emblemática obra de teatro Defendiendo al cavernícola, donde tras el incidente en su salud el productor le mandó hacer un bastón para apoyarse a la hora de moverse en el escenario; originalmente el personaje llevaba una lanza en la mano.

Con su personaje "Frankie Rivers" se mantiene vigente desde hace casi dos décadas en la pantalla mexicana (Foto: Instagram)

“Estoy muy bien, lo único que se me ching* fue la movilidad. Si te dan los infartos que me dieron, ocho en una sola noche, si te dan en el hemisferio derecho, te ching*n la movilidad del (hemisferio) izquierdo y lo pueden ver, todo el lado izquierdo (de mi cuerpo) vale madres, pero si me hubieran dado del lado izquierdo, hubiera perdido el habla y así no hubiera podido trabajar; entonces, de los males, el menor”, contó el actor quien además en 2022 fue internado de emergencia debido a una úlcera estomacal.

Te puede interesar: Hijo de Mario Bezares habla por primera vez sobre la supuesta paternidad de Paco Stanley

César Bono se siente afortunado de poder ejercer la profesión que desde niño soñó, por lo que pese al deterioro de su salud, sigue activo en El Cavernícola, el sitcom Vecinos y la obra de teatro ¿Por qué será que los queremos tanto?, donde junto a sus contemporáneos Alejandro Suárez, Luis de Alba, Benito Castro y Carlos Bonavides se presenta en distintos escenarios del país.

“Sigo haciendo cine, tele y teatro, pero cabaret ya no, no porque no quiera, sino porque ya no hay... Me gusta el trabajo, no hago un esfuerzo para trabajar, mi vocación es llevar buenos momentos a la gente. Bendito sea Dios que, en vez de ser ratero, nací para divertir al público”, expresó.

El también actor de doblaje nacido en Ciudad de México en 1950 recordó con nostalgia sus inicios en el arte histriónico, y evocó la memoria de algunos de sus colegas a quienes ya ha visto partir.

Luis de Alba, César Bono, Alejandro Suárez, Benito Castro y Carlos Bonavides estelarizan "Por qué será que las queremos tanto" (Foto: Instagram)

“Mi debut en los escenarios fue hace 51 años con el señor Ignacio López Tarso, Carlos Ancira, Augusto Benedico y Héctor Bonilla... Nosotros, al igual que los niños con sus estampitas, cuando vemos las películas que hicimos y aparece un compañero decimos: ‘¡Ya se murió!’; luego sale otro compañero: ‘Y ya, ¡ya también se murió!’... Uno se va quedando solo y se siente de la ching*ada”, admitió el actor de múltiples películas del género llamado “sexy comedia”.

“Se siente feo perder a los amores, porque las amistades son amores... De hecho, en Defendiendo al cavernícola, en la que ya voy a cumplir 22 años, el director fue Héctor Bonilla, ¡imagínense!”, afirmó el primer actor.