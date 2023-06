Tenoch Huerta reacciona a acusaciones de abuso sexual de María Elena Ríos; tomará acciones legales

La saxofonista María Elena Ríos denunció a Tenoch Huerta: “Superhéroe abusador” (Fotos: Infobae México/ Jovani Pérez)

Luego de que el pasado 9 de junio, la saxofonista María Elena Ríos contestó un mensaje en redes sociales de el colectivo Poder Prieto en el que aseguró que el actor mexicano Tenoch Huerta era un “depredador sexual” y aseguró haber sido víctima de ello, el antihéroe de Marvel rompió el silencio en sus redes sociales negado todo señalamiento en su contra, detallando lo ocurrido en su ex relación con la saxofonista y adelantando que tomará acciones legales.

Te puede interesar: María Elena Ríos estalla contra poder Prieto; tacha de “degenerado” a Tenoch Huerta

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Namor compartió un comunicado de prensa en el que de primera instancia negó todo tipo de señalamiento en su contra y confirmó que sí sostuvo una relación sentimental con la activista, sin embargo los hechos que se le imputan son “acusaciones falsas y sin fundamentos”, rematando que tiene testigos para comprobar su versión.

“Una acusación falsa y completamente sin fundamento sobre mí se ha extendido como fuego, y no puedo dejar que siga sin ser cuestionada. Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo. Sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común”, inició.

Tenoch Huerta tomará acciones legales en contra de María Elena Ríos

Comunicado de Tenoch Huerta tras señalamientos de presunto abuso sexual (Foto: Instagram)

El actor mexicano aseguró que luego de que su ex pareja sentimental publicara en redes sociales las denuncias, que de momento han sido solamente públicas, en su contra, ya ha recurrido a contratar un equipo jurídico que lo está asesoraron y por lo cual sí utilizará recursos legales para defenderse y tratar de limpiar su reputación.

Te puede interesar: Tenoch Huerta fue señalado de “depredador sexual” por la saxofonista María Elena Ríos

“Como resultado, hace unos meses contraté a un equipo legal para iniciar las acciones correspondientes para proteger mi reputación y refutar estas acusaciones irresponsables y falsas que puedan generar daños y perjuicios”

Tenoch Huerta aseguró que está consiente de no ser “una persona perfecta”, pero las afirmaciones de la también profesora de origen mixteco “son equivocadas y ofensivas”:

Tenoch Huerta condenó los señalamientos en su contra y procederá legalmente (Foto AP/Chris Pizzello)

“Aunque de ninguna manera soy perfecto, sé que estas acusaciones son simplemente falsas. Y aunque siempre trabajo para mejorar, debo rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas. Estoy profundamente agradecido con mi familia y las personas que me han apoyado y aprecio mucho a todos los que están dispuestos a mirar los hechos y reflexionar antes de precipitarse a una conclusión falsa e injusta”, finalizó.

De qué acusó María Elena Ríos a Tenoch Huerta

La saxofonista María Elena Ríos contestó un mensaje en redes sociales de el colectivo Poder Prieto que exigía derecho de réplica luego de que la activista señaló que fue “explotada por ellos” para “trabajar gratis” y aseguró que a ella “no a van a volver a intimidar”, mensaje en el que también habló de uno de sus mayores representantes mediáticos: Tenoch Huerta.

María Elena Ríos aseguró que tras acusación no busca “dinero o fama” (Foto: Twitter)

“¿Por qué me tarde en hablarlo? Porque tengo un proceso. ¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un superhéroe es abusador, manipulador y depredador sexual. Si, tú Tenoch Huerta abusas porque sabes que tienes poder”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado domingo 11 de junio.