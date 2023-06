Taylor Swift en México: los mejores memes sobre el código de Verified Fan que inundaron las redes

Los fans de Taylor Swift depositaron su esperanza en el método de selección aleatorio para tratar de conseguir boletos. (Twitter/@jiminscardign/@gAlexa_m)

El 12 de junio es una fecha clave para las y los fans de Taylor Swift en México, pues será cuando se dé a conocer quiénes fueron seleccionados para acceder a la preventa exclusiva de Ticketmaster conocida como Verified Fan.

Con dicho método, la boletera pretende darle acceso prioritario a buenas entradas a las y los verdaderos fans, en este caso, de la cantautora y productora estadounidense.

Sin embargo, debido a que el proceso de selección es completamente aleatorio, quienes ingresaron su solicitud de registro como fans verificados vivieron días de angustia e incertidumbre.

Como podía esperarse, el tema desató una gran cantidad de publicaciones en redes sociales, pues la comunidad que anhela ver a Taylor Swift en su primera gira en la Ciudad de México tuvo que depositar sus esperanzas en el azar.

Plegarias, imágenes de tinte religioso y afirmaciones positivas fueron tan solo algunas de las cosas que las y los swifties compartieron en sus perfiles de plataformas digitales.

“Ya me voy a dormir con la bendición de dios esperando el código del Verified Fan de Taylor Swift cuando solamente me registré una vez”, escribió una usuaria de Twitter durante la noche del 11 de junio. Este y otros comentarios compararon la espera del correo de confirmación con la llegada de regalos en Navidad, por lo que replicaron la idea de ir a dormir temprano como parte del ritual para que se cumpliera su deseo.

“A dormir porque sino Taylor no me va a traer mañana mi Verified Fan”.

Bajo esta misma narrativa, hubo fans que compartieron fotografías de altares y veladoras que, en lugar de los personajes religiosos que acostumbran mostrar, tenían la imagen de Taylor Swift.

Dado que Ticketmaster no especificó la hora en que podrían comenzar a llegar los correos electrónicos con la esperada noticia, la comunidad swiftie se mantuvo al pendiente de sus bandejas de entrada desde los minutos iniciales del 12 de junio.

“Primeros minutos del día y aun no me llega ningún correo del Verified Fan. Esperanza: 23hrs 50 minutos”, “40 min del 12 de junio y yo sin mi correo de verified fan” y “ya denme mi verified fan, estoy entrando en la demencia total actualizando mi correo cada 5 segundos”, fueron algunos comentarios alusivos a la incertidumbre que esta falta de horario causó.

Gran parte de los posts en redes sociales alusivos a este tema mencionaron el cúmulo de emociones que las y los swifties de México han experimentado desde que se confirmó que Taylor Swift traería el The Eras Tour a la capital del país.

“Tanto estábamos ch*ngue y ch*ngue con que viniera Taylor Swift y ahora que viene, la ansiedad no nos deja dormir por la selección del verified fan” escribió el usuario @iJohn_Doe sobre el estrés que provocó el proceso de registro y posible compra de boletos.

“Cuando yo decía que quería que taylor diera fechas para México no pensé que me iba a sentir tan mal. La ansiedad por el boleto, la fila virtual, la mañana antes de la preventa, el verified fan, si me llega el correo o no, el MOMENTO DONDE TENGO QUE SELECCIONAR LUGAR, Q ESTRES (sic.)”, redactó el usuario @danbestlouie.

Conviene recordar que para el The Eras Tour en México, Ticketmaster no habilitó preventas exclusivas con ningún banco, por lo que la mejor oportunidad para obtener boletos es mediante el Verified Fan. Las personas que sean aceptadas para este proceso podrán elegir, antes que nadie, las mejores entradas. Quienes se hayan registrado pero no sean seleccionados, serán transferidos a una lista de espera y deberán aguardar a que se abra la venta general.