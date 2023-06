Cuáles serían las opciones de AMLO para sustituir a Marcelo Ebrard en la SRE

El puesto que dejará Ebrard es uno de los más importantes en el gabinete de López Obrador. (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)

Nos encontramos a poco más de un año de que se lleven a cabo las elecciones para elegir a la próxima persona que estará al frente del país. Sin embargo, muchos de los actores políticos que aspiran a ser presidente de México, han dejado ver la prisa que tienen por dedicarse de lleno a buscar ser los sucesores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Un claro ejemplo de esto, es que el aún titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Marcelo Ebrard, anunció, el pasado martes seis de junio, que este lunes 12 renunciará a su cargo federal, dando un madruguete a las demás corcholatas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y el senador Ricardo Monreal.

Fue durante una conferencia de prensa, en un restaurante de la Ciudad de México, que Ebrard dio la noticia, que tras ella, muchos reaccionaron. Tal fue el caso de Monreal quien, un día después del anuncio, reiteró sus intenciones de ser el candidato a la presidencia de Morena, y que la próxima semana, también dejará su cargo.

Por su parte, la jefa de Gobierno señaló, el pasado viernes, que ya había un acuerdo entre las corcholatas de cara a la sesión del Consejo Político Nacional de Morena del próximo domingo. La mandataria capitalina dijo que la dirigencia del CEN, que es encabezada por Mario Delgado, le informó que los aspirantes podrán tomar la palabra para expresar su posicionamiento.

Marcelo Ebrard se dedicará de lleno a buscar ser el candidato a la presidencia de México por Morena. (FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO)

“Yo creo que ahí hay acuerdo, no va a haber ningún problema, hay acuerdo de todos los que vamos a participar”, señaló Sheinbaum.

El mismo martes que Ebrard decidió anunciar su renuncia, se filtró que el presidente López Obrador, en una cena que habría tenido la noche del lunes en un restaurante del Centro Histórico, junto a las corcholatas, algunos gobernadores de Morena, y otros miembros del partido, pidió a los aspirantes a la candidatura presidencial que dejaran sus cargos, a más tardar, la próxima semana.

Con la noticia de que Ebrard dejará la cancillería, ha surgido la duda de quien tomará su lugar, pues este es un puesto clave en el gabinete del presidente López Obrador.

Reporteros preguntaron al presidente López Obrador si ya tenía decidido quién tomará ese lugar, pues por su importancia, no puede quedar descubierto. Sin embargo, el mandatario mexicano señaló que tenía unos cuantos días para pensarlo, pues su deseo era que las personas que lleguen a ocupar las vacantes que dejen libres las corcholatas de Morena, sean funcionarios que lo acompañen hasta el último día de su sexenio.

AMLO señaló que quiere que las personas que ocupen las vacantes que dejarán las "corcholatas" sean ocupados por funcionarios que lo acompañen hasta que termine su periodo presidencial. (Presidencia)

“Lo que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un reacomodo ya definitivo, que ya el gabinete sea el que me va a acompañar el tiempo que me queda; o sea, un año tres meses; ya no apostar a que se den otros cambios, sino aprovechar ya para terminar con el equipo que me ayuda”, señaló AMLO en conferencia de prensa.

Quién puede sustituir a Ebrard, según el gobernador de Michoacán

En entrevista, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, consideró a tres funcionarios públicos que cumplen con el perfil para sustituir a Ebrard. Según el mandatario estatal, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Esteban Moctezuma Barragan, embajador de México ante los Estados Unidos y Lázaro Cárdenas Batel, secretario permanente ante la CELAC, serían quienes cumplen con las características que exige cubrir un puesto tan importante.

Ramírez Bedolla consideró que Ebrard realizó un gran trabajo al frente de la cancillería, sin embargo, su renuncia para buscar ser el candidato de Morena a la presidencia de México en 2024 obliga a abrir el debate de quien deberá ocupar su lugar.

“Marcelo Ebrard realizó un excelente trabajo, en la defensa de la autonomía y la soberanía del pueblo de México, sin comprometer las buenas relaciones y el liderazgo que asumió nuestro país a nivel regional, impulsada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la imagen, el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, podría ser una de las opciones para sustituir a Ebrard. EFE/José Pazos/Archivo

“Es verdad -agregó- que deja la vara muy alta para su sucesor, por lo que debe de llegar un perfil que tenga las capacidades de dar resultados y mantener a México en un lugar relevante en el concierto internacional”.

Concluyó diciendo que “los tres perfiles (De la Fuente, Moctezuma Barragán y Cárdenas Batel) cuentan con la trayectoria y experiencia necesarias para desempeñar un buen trabajo y representar a México en el plano internacional”.