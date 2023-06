Adal Ramones reaccionó a las críticas de Poncho de Nigris: “Mucha gente puede hablar mal de mí”

El actor aseguró que el presentador lo bloqueó de Televisa

Adal Ramones respondió a los ataques que Poncho de Nigris soltó en su contra durante su estadía en el reality show La casa de los famosos. El actor arremetió contra el presentador de Otro Rollo diciendo que era una “mierd*” de persona y que, debido a su mala actitud, sus proyectos en la televisión solían fracasar.

Asimismo, De Nigris declaró que espera encontrarse en persona a Adal Ramones para decirle las cosas de frente. “Cuando lo vea, se lo quiero decir en la cara, y quiero que me diga por qué lo hizo, nunca lo entendí”, le contó a Sergio Mayer.

Supuestamente, Adal Ramones habría tratado muy mal a Poncho de Nigris cuando éste se unió a Televisa, hace varios años atrás, cuando apenas era un “novato” en el mundo del espectáculo.

“Pero ahorita que le va mal es porque te portaste ojete con la gente y la vida te lo cobra. Y ahí está de que quiere seguir siendo un niño, con su pinche pelito así de pendej*, y sus zapatitos, eres un puñet*s, Adal Ramones”, dijo Poncho en La casa de los famosos.

Poncho de Nigris amenazó a Adal Ramones con arrancarle su "peluquín" (foto:instagram/@ponchodenigris/@adalramones

En respuesta a esto, Adal Ramones reaccionó en un encuentro con los medios de comunicación, portándose neutral con el asunto. “La gente podrá hablar de lo que sea, yo no pierdo el tiempo en eso, no leo ni los comentarios. No opino nada de eso. Me curo en salud. Lo que yo hago es fluir con mi familia y mi trabajo”, dijo el presentador.

Del mismo modo, habló sobre la libertad que se tiene actualmente de hablar de otras personas: “Se ha vuelto muy popular el rollo de que todo el mundo puede hablar de toda la gente y eso nunca se me dio a mí, hablar de otros compañeros aunque me hayan tratado mal o algo no tengo por qué decirlo”.

Hace algunos meses, Poncho de Nigris contó a Gustavo Adolfo Infante que las supuestas actitudes que tuvo Adal Ramones con él le habían hecho mucho daño, razón suficiente para no poderlo ni ver. Además de eso, se burló de su apariencia física.

“Habló muy mal de mí en un programa cuando yo estaba... y no es que sea rencoroso, es que él ha hecho mucho daño a las personas en las entrevistas. Cuando yo salí de Big Brother hace 20 años fuimos a presentarnos a Otro Rollo y se burló de nosotros como si fuéramos unos pendej*s”, narró, “O sea, acabábamos de salir y éramos muy famosos y se burlaba de nosotros, nos hacía preguntas incómodas. Pues yo estaba muy novato, ¿no? No le sabía mucho a esto”.

Poncho de Nigris contó a Gustavo Adolfo Infante por qué no soporta a Adal Ramones

En el reciente encuentro de Adal Ramones con los periodistas de espectáculos, el conductor de La Academia aclaró: “No, yo al final de cuentas nunca me detengo a hablar de alguien, aunque me hayan hecho algo, yo jamás voy a tener que hablar mal de alguien. Primero porque se presta a muchas cosas. No me voy a prestar a hablar mal de él ni de nadie. He vivido muy tranquilo así. Mucha gente puede hablar mal de mí, tanto en una cámara o atrás de cámara. Fluyo en otro río”.

Finalmente, Adal ramones bromeó con la prensa acerca del próximo festejo del Día del Padre, y se dijo dispuesto a aceptar regalos.

La casa de los famosos repite la fórmula que hace 20 años llevó a Big Brother VIP a los primeros lugares de rating. Poncho de Nigris se encuentra nuevamente encerrado en una casa conviviendo con otros famosos. Su participación en el reality ha sido polémica, especialmente por la forma en la que se dirige a Wendy Guevara, recibiendo acusaciones de transfobia por parte de los espectadores.