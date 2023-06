Poncho de Nigris explota contra Adal Ramones y amenazó con encararlo: “Es una mier..”

Poncho de Nigris amenazó a Adal Ramones con arrancarle su "peluquín" (foto:instagram/@ponchodenigris/@adalramones

El gran estreno de La Casa de los Famosos México ha traído todo lo que promete la franquicia: escándalo, peleas y muchas revelaciones de secretos. Poncho de Nigris se ha convertido en el artista que más dispuesto está en seguir con la regla en Televisa y por ello ya estalló en contra de uno de sus más grandes rivales del medio: Adal Ramones.

A solo un día de haber ingresado a la casa más famosa de México, el influencer ha dejado en claro que su pasado está más que presente en su vida, por lo que sí es un hombre de venganza que no dudará en hacer que le paguen todo aquello que no considera correcto sobre sus inicios en la televisión y su paso por programas como Big Brother y Otro Rollo, que conducía el presentador a lado de Yordi Rosado.

“Es una mierd* de persona, por eso todo lo que hace; programas y proyectos le va mal, porque fue mierd*, fue una mierda de persona, y cuando lo vea, se lo quiero decir en la cara, y quiero que me diga por qué lo hizo, nunca lo entendí”, comenzó a decirle a Sergio Mayer y el resto de las estrellas que estaban cumpliendo un reto.

Poncho de Nigris no dudó en recrear la fórmula que en el año 2003, con la edición VIP de Big Brother México, le dio fama nacional y se explayó en contra de Adal Ramones asegurando que todo lo que el público ve de él es falso y por ello detrás de cámaras ataca, aprovechándose de su privilegio, en contra de personas que van empezando en el medio como aseguró que le pasó a él.

“Es la ruleta rusa, no puedes hacer eso, pero ahorita que le va mal es porque te portaste ojete con la gente, la vida te lo cobra. Y ahí está de que quiere seguir siendo un niño, con su pinche pelito así de pendej*, y sus zapatitos, eres un puñet*s, Adal Ramones”, agregó el supuesto novio de Irma Serrano, La Tigresa.

Aunque el también ex futbolista quería continuar con el tema en contra del presentador que ganó fama nacional gracias a Otro Rollo -Televisa-, tuvo que cerrar su aportación sobre él con la amenaza de que le dirá todo en persona, puesto que no solo quedará dentro de La Casa de los Famosos México.

“Iba a una empresa y cuando llego, pues pierdo credibilidad en ese momento, porque dijo: ‘ay sí, viene la gran adquisición de Televisa, estamos jodidos’, y me acaban de contratar, en lugar de darme la bienvenida, de decirme ‘qué bueno, es regio como yo’... a él no lo quieren en Monterrey, porque se vino a México y ya se creía, que la artisteada y la chingada, nadie lo quiere, fue una mierda. También una vez que fuimos a Otro Rollo todos los de Big Brother nos quería hacer ver como pendejos y no nos dejaba hablar”.

Aunque las estrellas de dicha primera temporada del reality show que no ha dejado de dar de qué hablar querían cambiar de tema, la presentadora aseguró que Adal Ramones “fue el primero en extenderle la mano” cuando atravesó un mal momento en su vida personal, motivo por el que respetaba la versión de Poncho de Nigris, aunque a su parecer y vivencia las cosas eran muy distintas a como lo pintaba el norteño.