¿Quién es quién en la próxima serie de Paco Stanley?

La producción de Amazon Prime, protagonizada Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez, aún no tiene título y ni fecha de estreno.

Este 7 de junio se estrenó por medio de servicio de streaming la serie de Paco Stanley, “El Show: Crónica de un asesinato”, un proyecto que revelará elementos inéditos sobre el asesinato del reconocido conductor mexicano y contiene testimonios de importantes personajes que vivieron de cerca el acontecimiento.

Han pasado 24 años desde aquel trágico suceso y el crimen aún no ha sido resuelto, por lo que se realizaron dos proyectos sobre la muerte del comunicador. Uno se transmite por Vix y es bajo la dirección de Diego Enrique Osorno y producido por N+Docs.

La otra serie, considerada autobiográfica, es protagonizada por Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez y se anunció oficialmente a principios de 2023, bajo la producción de Amazon Prime. En ese momento sólo se dio a conocer que será dirigida por Humberto Hinojosa y producida por Pablo Cruz.

¿Quién actúa en la serie?

El 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue ejecutado a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas en Ciudad de México. Aunque hubo detenidos en relación con el caso, como Mario Bezares y Paola Durante, el verdadero culpable aún no ha sido identificado y el asesinato sigue siendo un enigma sin resolver.

La serie que realiza Amazon Prime es bajo el guión de Rodrigo Patterson y Alexandro Aldrete, además cuenta con un elenco de actores de renombre y se adentra en los roles principales para dar vida a los personajes involucrados en esta trágica historia. Entre ellos se encuentran:

La serie es protagonizada Belinda, Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Zuria Vega (Instagram)

Roberto Duarte, quien interpreta a Paco Stanley. Su desafío de personificar al querido conductor y mostrar al público una perspectiva más profunda de su vida y los eventos que rodearon su trágica muerte.

Luis Gerardo Méndez toma el papel de Mario Bezares, uno de los detenidos en relación con el caso. Méndez se sumerge en la complejidad del personaje y busca arrojar luz sobre su participación en los acontecimientos.

Diego Boneta interpreta a Jorge Gil, otro personaje clave en la trama. Retrata a este colaborador para explorar su relación con los sucesos relacionados con el asesinato de Paco Stanley.

Belinda asume el papel de Paola Durante, quien también fue detenida en relación con el crimen. La actriz y cantante se sumerge en el personaje y muestra diferentes facetas de Durante, brindando una visión más completa de su participación en los eventos.

Zuria Vega da vida a Brenda Bezares, otro personaje relevante en la serie. La actriz se sumerge en el papel y busca mostrar la perspectiva de esta figura dentro de la trama.

Mientras que el documental “El Show: Crónica de un asesinato”, que cuenta con cinco capítulos, contiene testimonios de diversos personajes del entretenimiento y la política para hablar sobre la figura del presentador, entre ellos se encuentran: Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego, Cuauhtémoc Cárdenas, Lilly Tellez, Benito Castro, Verónica Macías y Mario Bezares.

En la serie “El show: crónica de un asesinato”, Mario Bezares detalló lo que es la bolsita que cayó de su saco durante el baile del “Gallinazo” en el programa “Pácatelas”. (Archivo)

Paul Stanley en desacuerdo con bioserie

Después del anuncio del proyecto de Amazon Prime a principios de 2023, el conductor Paul Stanley, quien actualmente participa en el reality “La Casa de los Famosos”, aseguró, en ese momento, que la bioserie sobre su padre Paco Stanley no está autorizada por la familia.

El conductor de “Hoy” aclaró que él no está detrás del proyecto y sus hermanos tampoco dieron luz verde para que se lleve a cabo. “Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo subieron a las redes que iban a hacer la serie de mi papá, cosa que no. Por parte de la familia Stanley, ninguno de nosotros ha dicho ‘sí’ a cualquier serie o bioserie. No está autorizada”.

El hijo del fallecido reveló que la familia sí tuvo reuniones con la productora; sin embargo, no se autorizó la realización de la serie. “Estábamos hablando con esta misma productora que lo está realizando en una plataforma y comentábamos que queríamos hacer si una serie o bioserie en su caso, pero usando dignamente a mi papá como se lo merece, con toda la trayectoria que tiene y todo lo que le costó llegar a donde llegó”.

Paul afirmó que la productora quería mostrar cómo fue el último día de vida de su padre. Al contrario de cómo dar a conocer cómo se convirtió en uno de los presentadores de televisión más populares de la década de los años 90. “Es un proyecto sin fundamento, es un proyecto con mucha acción, muy amarillista, que se habla de los últimos momentos de la vida de mi papá y eso no fue Paco Stanley”.

Paul Stanley, quien actualmente participa en el reality “La Casa de los Famosos”, aseguró que la bioserie sobre su padre Paco Stanley no está autorizada por la familia. (Captura Instagram: @paulstanleyd)

Bezares aclara qué era la bolsita que se le cae

En la serie “El show: crónica de un asesinato”, Mario Bezares detalló lo que es la bolsita que cayó de su saco durante el baile del “Gallinazo” en el programa “Pácatelas” y aseguró que sólo consumian drogas de manera espodica, que les gustaba más el alcohol.

Respecto a la bolsita misteriosa, Bezares garantiza que no contenía drogas, sino un paquete de pañuelos desechables y una cajita de cerillos que se suelen encontrar en restaurantes y hoteles. “Estábamos trabajando en Tijuana (...). Entonces, había una mujer, ‘oh my god’, no tienes idea del mujerón, vestida de blanco, de piel, con unas botas y estaba buenísima, buenísima, medio güera”.

“Mayito” recordó que Paco le insistió que la mujer era de él. “Hacemos el clásico concurso del piropo, la subimos a ella y a otras tres chavas, cuatro chavas más (…) y va ganando la güera, y dice Paco ‘de premio es un beso mío’; y se prenden... y yo empiezo ‘beso, beso, otro, otro…’ y la gente ‘otro, otro..’; entonces se vuelven a prender, pero pinche besote hasta a mí se me antojo”.

Después de terminar el show, la güera llegó al camerino y Paco Stanley ordenó que la hicieran pasar, saluda a todos, pero con una voz grave, momento en el que se dieron cuenta que se trataba de un hombre, quien invitó a Stanley a irse de fiesta y él se negó con el pretexto de que al otro día tomarían un vuelo muy temprano.

La serie de Paco Stanley, “El Show: Crónica de un asesinato”, revelará elementos inéditos sobre el asesinato del reconocido conductor mexicano y contiene testimonios de importantes personajes que vivieron de cerca el acontecimiento. (Instagram)

Bezares explicó que tras una breve plática con la güera se retiró del camerino, pero le escribió su número telefónico en una cajita de cerillos. Tras ello, Stanley lo amenazó para que no contara nada de lo sucedido, pero Mario guardó los cerrillos en la bolsa interior de su saco y se retiró del lugar, pero al regresar a su hogar no lavó su saco, sino que sólo lo guardó.

Indicó que pasó el tiempo y volvió a ponerse el mismo traje y cuando baila “El gallinazo” se le cae esa cajita de cerillos envuelta en un pañuelo desechable. “Cuando termino de bailar yo me le acerco a él y le entrego algo, es la carterita de cerillos. Entonces hace así ‘hijo de tu…’; ésa es la verdadera historia”.