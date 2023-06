AMLO se negó a firmar reforma que no pone límite a gobiernos estatales para contratar publicidad

El presidente López Obrador encabeza su tradicional mañanera desde Palacio Nacional. (Presidencia)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, habló esta mañana, durante su conferencia de prensa mañanera, sobre que está pensando sobre firmar una reforma en la que no se limite el presupuesto a los estados para publicidad.

Te puede interesar: PRD presentó queja contra AMLO por difundir propaganda gubernamental en veda electoral

El presidente señaló que su recomendación es que haya austeridad en todos los gobiernos. “Ahí tengo para firma y que se publique la reforma, en donde los gobiernos estatales no pueden ser limitados en sus gastos de publicidad, y estoy pensando si la firmo”.

Acusó que hay muchos gobierno estatales que destinan demasiado presupuesto público a la publicidad. “Vi el proyecto de publicación y no lo quise firmar, y dije: lo voy a pensar. Quiero hablar sobre este asunto con el secretario de Gobernación, con el secretario de Finanzas, porque no es un asunto nuestro, de la federación, me refiero a que tenga que ver con el gasto de publicidad del gobierno Federal, también estoy consciente de que los gobiernos estatales son autónomos, son soberanos”.

Te puede interesar: Mañanera de AMLO, hoy 6 de junio: de la reunión con corcholatas de Morena y la defensa de Alfredo Del Mazo

Expresó que “todo eso lo quiero tomar en cuenta, pero ¿Que yo publique una reforma en donde no hay límites para el gasto en publicidad?, porque también eso lleva al endeudamiento de los gobiernos estatales, porque es mucho dinero el que se destina al gasto de publicidad, hay estados en donde puede pasar de mil millones y cuando hay elecciones, en vísperas, hacen su agosto, tienen el control de todos los medios, no hay cuestionamiento en los estados a los gobernadores porque tienen convenios de publicidad con todos, pero ¿Cuánto cuesta eso?”.

El mandatario dijo que está pensando si firma o no la reforma. (Presidencia)

Señaló que no se estaba refiriendo a que desaparezca el financiamiento a la publicidad, “pero que tenga un límite”.

Te puede interesar: Noroña recriminó a AMLO por no invitarlo a reunión con las corcholatas: “Es un reclamo fraterno”

Una periodista le preguntó si en la reforma podía decir cuál sería el tope de gasto en publicidad, sin embargo dijo que no, que lo que quería era revisar lo que se autorizó en el Congreso. “No quiero caer en una contradicción de que estamos hablando de austeridad republicana, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que no puede haber gastos superfluo, que no pueden haber gastos honerosos, que como decía Díaz Mirón “nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan seres humanos que carecen de los indispensable”.

AMLO recomendó a gobernadores no contratar deuda para no dejar en quiebra las finanzas de los estados

Anteriormente, el presidente habló sobre que se lleva buena relación con los gobiernos estatales y los gobernadores. Dijo que recomienda a los estados que no se contrate deuda para que no se deje en situación de quiebra a las finanzas públicas de los estados. “Lo que pasaba antes, que no había límite y crecían y crecían las deudas, lo que sucedió en Coahuila y otros estados, donde hubo mucho endeudamiento, incluso auspiciado por Hacienda”.

Habló sobre las asociaciones públicas-privadas, en las que había un grupo de “contratistas privilegiados con influencias, los cuñados de Salinas de Gortari y otros de medios de información, entonces, desde hacienda le hablaban a los gobernadores: oye que te hace falta una clínica, nosotros lo autorizamos, nomás que es un convenio público-privado y es con esta empresa”.

AMLO habló sobre el endeudamiento público. (Presidencia)

Señaló que se construía el hospital con costos elevadísimos. “Todavía hay que estar pagando, mes con mes, aunque parezca increíble”. Dijo que el gobierno del Estado de México debe destinar hasta 200 millones de pesos al año por 20 años. “¿Por qué resultan tan onerosos esos hospitales? Porque le aumentan en los costos de construcción, pero luego también le aumentan en los intereses, las tasas de interés elevadísimas que se pactan, y por eso, un hospital que puede costar mil 500 millones de pesos, si se hace con presupuesto público, termina costando 8-10 mil millones de pesos, ese era el mecanismo, pero no solo eran hospitales, eran carreteras, reclusorios gasoductos, de todo y esto llevaba al endeudamiento”, dijo AMLO.