Gustavo Adolfo Infante presentó imágenes del testamento de Andrés García

Gustavo Adolfo Infante y sus compañeros dieron detalles de la herencia del actor

En De primera mano, Gustavo Adolfo Infante y lo conductores dieron lectura al testamento de Andrés García, mismo que llegó a la redacción del programa. Especificaron que se trata de un documento con fecha del 5 de junio del 2019.

Los nombres que figuran en el texto son Margarita Portillo, Rosa María García, Roberto Palazuelos, Andrés García Vale, Leonardo García Vale y Sandra Vale (su primera esposa). Según el documento, a cada uno de ellos le tocaría cierto porcentaje de la herencia, que estaría conformada por cualquier bien de valor como alhajas, autos, ropa y muebles.

Su última esposa Margarita tendría derecho al 20% de la herencia; Rosa, la hermana del actor, aparece también con un 20%; por su parte, a “El diamante negro” le correspondería 20%; en cambio, sus hijos, Andrés y Leonardo, recibirían un 15% cada uno; finalmente, su primera esposa y madre de sus hijos, tendría derecho a un 10% de la herencia.

Asimismo en el documento resaltan las parejas sentimentales que tuvo Andrés García y se estipula si tuvo o no hijos con ellas. El texto explica que las primeras nupcias del actor fueron con Sandra Vale, con quien sí tuvo decendencia, que estuvo casado con Sonia Infante López y con Margarita Portillo, con quienes no tuvo hijos.

De esta forma, los conductores de De primera mano explicaron que estaban entendiendo el panorama de la situación. Gustavo Adolfo Infante dijo que, en estos días, se abrirá otro testamento muy diferente, donde la albacea es Margarita Portillo y en donde ya no figuran los hijos del actor ni su primera esposa, Sandra Vale.

Addis Tuñón explicó: “Hay una esposa legitima y además hay un matrimonio por bienes mancomunados donde en todo caso si valiera solamente el último testamento, Andrés García no hubiera podido disponer más que de el 50% que por derecho le correspondía salvando el otro 50% que le correspondía su esposa legitima”.

Del la misma manera, Gustavo Adolfo Infante dijo que tanto Sandy Vale como sus dos hijos van a impugnar el nuevo testamento de Andrés García a través de los abogados del padre de Roberto Palazuelos. También, dijo que tendrían que estar presente los tres en la lectura del nuevo testamento.

Recientemente, en una entrevista con Chisme No Like, Leonardo García declaró que ni si mamá ni su papá se habían separado formalmente: “Ellos nunca se divorciaron y estuvieron casados en bienes mancomunados. Así que pues ya es decisión de mi mamá qué quiera hacer. Pero yo sí sé que no hay un testimonio de que ellos estén divorciados. Si nunca se divorciaron, el dizque matrimonio de Margarita pues era nulo porque no te puedes casar con un hombre que ya está casado, lo sabemos cualquier persona”.

Lalo Carrillo comentó que, por lo que se vislumbraba, al no haberse divorciado Andrés García, incluso el viejo testamento no tendría valor y ni el 20% de la herencia le tocaría a Margarita Portillo. Luego de las declaraciones de Roberto Palazuelos y de los hijos del actor, la viuda de Andrés contestó a través de un comunicado que publicó en redes sociales.

“No voy a entrar en complicaciones, porque no voy a prestarme a los juegos de las oscuras intenciones de ciertos individuos o de algún grupo de personas que solo buscan hacer daño y lastimar de una manera cobarde”, se puede leer en el comunicado, “En el momento en que se abra el testamento de mi esposo y se lea su última voluntad, y se respete lo que él estipuló como fue su deseo, mis abogados y yo haremos los comunicados y las entrevistas correspondientes”.