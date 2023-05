Leonardo confirmó que el matrimonio de Andrés García con Margarita es nulo: ¿Se quedará sin herencia?

El actor aseguró que su padre nunca se divorció de su madre. (Instagram/@leonardogarciaof/@andresgarciatvoficial)

El caso en el testamento de Andrés García adquirió un nuevo giro, después de que su hijo Leonardo García confirmara que el matrimonio que tenía su padre con Margarita Portillo, en realidad es nulo. Lo anterior explicaría los últimos eventos con respecto a la presentación de los papeles que son necesarios para poder dar apertura y lectura al testamento.

El actor Leonardo García habló en exclusiva con el programa de espectáculos Chisme No Like y allí confirmó que el matrimonio de su padre con Margarita es nulo. La realidad es que el famoso actor nunca se divorció de la madre de su hijo, razón de que el supuesto matrimonio con Portillo, por mucho que se hubiera llevado a cabo, no tiene ninguna validez.

“Nunca se divorciaron, mi papá y mi mamá”, aseguró el actor vía llamada telefónica. “Eso ya está... lo acaban de re checar. Ellos nunca se divorciaron y estuvieron casados en bienes mancomunados. Así que pues ya es decisión de mi mamá qué quiera hacer. Pero yo sí sé que no hay un testimonio de que ellos estén divorciados. Si nunca se divorciaron, el dizque matrimonio de Margarita pues era nulo porque no te puedes casar con un hombre que ya está casado, lo sabemos cualquier persona”.

Con anterioridad la cuestión del testamento del actor se complicó cuando Roberto Palazuelos se confirmara en contra de la viuda de su amigo, Margarita. El “diamante negro” aseguró que la mujer mantuvo drogado a su amigo durante mucho tiempo y así le instó a firmar un nuevo testamento en el que desestimaría a sus herederos principales: Leonardo, Andrés Jr. y Sandra Vale.

Margarita Portillo responde a las acusaciones sobre el testamento de Andrés García (@andresgarciatvoficial)

No obstante, la mujer contestó con un comunicado, publicado a través de las redes sociales de Andrés García, en donde expresó su molestia y aseguró que no caería en los juegos de personas que buscan hacer daño:

“No voy a entrar en complicaciones, porque no voy a prestarme a los juegos de las oscuras intenciones de ciertos individuos o de algún grupo de personas que solo buscan hacer daño y lastimar de una manera cobarde”, escribió.

Además Portillo aseguró que pretendía esperar por la apertura del documento para comentar más al respecto y para poder emitir algunas palabras oficiales tanto suyas, como de sus abogados:

“En el momento en que se abra el testamento de mi esposo y se lea su última voluntad, y se respete lo que él estipuló como fue su deseo, mis abogados y yo haremos los comunicados y las entrevistas correspondientes”.

Al respecto el actor Leonardo García también declaró en el mencionado programa, sin entrar en muchas controversias, que lo raro de todo el asunto era que,a pesar de que la mujer mostraba urgencia por que sucediera la lectura de aquel documento, por alguna razón ella no habría presentado la documentación necesaria para ello.

El hijo del histrión subió una serie de fotografías tras la muerte de su padre (Ig @leonardogarciaof)

“Yo hable con el notario y supuestamente se iba a hacer la apertura del testamento y me dijo, porque nosotros mandamos nuestro papeles y ya estábamos puestos para hacerlo este viernes 26, y me dijo el notario de aquí de Acapulco que no se iba a poder hacer porque Margarita no había entregado sus papeles”, explicó. “Entonces más bien quien sabe cuáles serán las intenciones de ella, ¿verdad? Cuando todos habíamos quedado de que se iba a hacer este viernes, entonces me habló el notario y le dije ‘oye por qué no se va a hacer, yo ya venía Acapulco, yo me tengo que ir a trabajar a hacer una películas y tampoco tengo todo el tiempo del mundo de que estén cambiando eso, ¿no?”.

Ahora muchos especulan en redes sociales que, dado que Margarita no puede probar que su matrimonio con el actor sea válido, ahora tiene problemas para reunir los papeles que legalmente se requieren en el juzgado para poder leer el testamento.

Se trata de una historia que continúa en desarrollo y que no encontrará fin el próximo viernes 26 cómo estaba dispuesto. Anteriormente Roberto Palazuelos dijo que él tiene pruebas de que Andrés García nunca se divorció de su ex esposa. Le prometió a Portillo que las presentaría.