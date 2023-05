Margarita Portillo podría demandar por un busto de Andrés García en Acapulco

Margarita Portillo no habría estado de acuerdo con la develación de un busto de Andrés García y podría demandar (Instagram/@andresgarciatvoficial)

Para el día en que habría sido el cumpleaños 83 de Andrés García se revelará un busto de él en Acapulco, pero sin el consentimiento de su esposa, Margarita Portillo, lo que la habría molestado e, inclusive, pensaría en iniciar una demanda.

Gustavo Adolfo Infante dio a conocer esta información en De Primera Mano al comentar que a él no le será posible asistir a la develación del busto, algo que lamentó por la cercanía que tuvo con el protagonista de Pedro Navaja.

Este acto fue planeado por el Ayuntamiento de Acapulco y se llevará a cabo en el Parque La Reina a las 9:30 horas del 24 de mayo. Gustavo Adolfo agregó que, hasta donde sabe, los invitados principales son Sandra Vale y Leonardo García.

En la invitación únicamente se mencionó que es un evento del ayuntamiento Captura de pantalla/Twitter)

Por ello mencionó que Margarita no asistirá, desconoce si fue porque no la invitaron o porque ella no quiso ir, pero según la información que recibió, sería tal la molestia de la viuda que ha pensado en iniciar una batalla legal contra el municipio por derechos de imagen.

“Sé que van a estar ahí su hijo Leonardo, va a estar Sandy, la primera esposa de Andrés García (...) Y me dijeron que a la señora Margarita, no sé si no la invitaron, no quiere ir o algo, y que incluso está pensando demandar a la presidenta municipal de Acapulco por emplear la imagen de Andrés García”

Portillo no ha hecho declaraciones al respecto, así como tampoco extendió la invitación de la develación del busto en la cuenta de Instagram de su fallecido esposo.

Margarita no habló sobre posibles homenajes mas que el que ella realizó para el sepelio de Andrés (Instagram/@andresgarciatvoficial)

Quien sí confirmó que ya se encuentra en Acapulco fue Leonardo, quien compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes desde Guerrero.

Según medio locales, desde pocos días después de la muerte del histrión, autoridades del municipio comenzaron la organización de un homenaje póstumo porque consideran a Andrés un orgullo del lugar.

En aquel momento, aún no se hacia oficial el homenaje debido a que las autoridades esperaban contar con el apoyo y aprobación de Margarita Portillo, pero ella no quiso hablar con lo medios al respecto.

Portillo manifestó que su esposo siempre se mostraba triste cuando le decían que un famoso había fallecido y quienes le realizaban el homenaje eran sus familiares (Cuartoscuro)

Cuando Margarita fue cuestionada sobre este tema, reprochó que nadie se interesó en hacer alguna fiesta en honor a su esposo cuando estaba vivo, algo que a él le hubiera gustado disfrutar.

“No, no lo han hecho y sería demasiado tarde. En ese sentido, yo creo que Acapulco le quedó a deber mucho a Andrés”, comentó Portillo en Sale el Sol.

Antes de cerrar el tema, Gustavo Adolfo Infante recordó a su audiencia que existen problemas entre las familias de Andrés García a causa de la herencia, insinuando que esto también habría interferido en la decisión de Margarita en ir o no al homenaje a su fallecido esposo.

Supuestamente, quien está a cargo de los derechos de imagen de Andrés es Margarita, pues ella era su esposa al momento del fallecimiento (Cuartoscuro)

El conflicto por la herencia de Andrés García

A pocos días de que el protagonista de Tú o nadie murió, Roberto Palazuelos fue el primero en señalar que Portillo y su hijo habrían orillado a Andrés a firmar un nuevo testamento.

En este documento, el actor le habría dejado su herencia únicamente a Margarita y a su hijo, dejando fuera a Sandra Vale, Leonardo y Andrés Jr. y a él.

Debido a esto, el Diamante Negro aseguró que iniciaría un proceso legal para que el antiguo testamento fuera el válido y, además demostrar que Andrés y Sandra nunca se divorciaron, por lo que a ella le correspondería el 50% de todas las propiedades que dejó.

Roberto aún no ha hecho declaraciones sobre la respuesta que Margarita le dio a las acusaciones (Twitter @DQROO)

Margarita, por su parte, aseguró que su esposo le advirtió que Roberto intentaría hacer esto al momento de su muerte y dejó grabado un video, pidiéndole al acapulqueño que dejara en paz a su familia.