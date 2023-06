Esposa de Mario Bezares muestra prueba de ADN de su hijo tras ‘dudas’ sobre su paternidad

Brenda Bezares amenazó con demandar a difamadores y pide que ya los dejen en paz. (Cuartoscuro)

Brenda Bezares, esposa del presentador de televisión Mario Bezares, quien ha estado en el “ojo del huracán” tras la muerte del conductor Paco Stanley, decidió enfrentar los rumores sobre la paternidad de su hijo, por lo que reveló públicamente una prueba de ADN que confirma que “Mayito” es el padre biológico .

Desde hace varios años, se especuló sobre la veracidad de la paternidad del hijo de Brenda Bezares, después de una broma realizada por Paco Stanley en su programa de televisión “Una tras otra”, en el que insinuaba el parecido entre el niño y Mario Bezares.

Mario Bezares vuelve a la polémica

Al conmemorarse los 24 años de la muerte de Paco Stanley y con el estreno de la serie documental “El show. Crónica de un asesinato”, el nombre de Mario Bezares se ha escuchado frecuentemente al retomar los rumores sobre la paternidad de unos de sus hijos.

Por ello, Brenda Bezares decidió poner fin a las especulaciones y presentó una prueba de paternidad realizada en el año 2001, la cual confirma de manera irrefutable que Mario es el padre biológico de su hijo. La prueba ha sido mostrada públicamente con el objetivo de disipar cualquier duda sobre la paternidad y restaurar la reputación de la familia.

Brenda Bezares demandará a difamadores

A través de un comunicado, la esposa de “Mayito” expresó su frustración por tener que enfrentar estas manifestaciones injuriosas. Por ello, anunció su intención de emprender acciones legales contra aquellos que difamen a su familia. “En su momento no pude defender a un bebé que no la debía ni la temía, que como yo y muchos de nosotros fuimos víctimas de una gran injusticia, en ese momento lo más importante era la libertad de mi esposo y hoy solo quiero que nos dejen en paz”.

Resaltó que ya han sufrido bastante y pasado por cosas inimaginables, “a pesar de... hemos salido adelante con la cabeza en alto como siempre y con la verdad. No obstante, siguen con una idea vendida para dañar y desprestigiar, para salvar su trabajo mal hecho a consta de inocentes como nuestro hijo ¡BASTA ya!”, continúa en el comunicado.

Brenda aseguró que no intenta convencer a nadie, pero tiene las leyes de su lado para proteger a los suyos. “Como mujer es tan desagradable tener que dar explicaciones públicas de una injuria, y lo hago solo con el único objetivo que respeten la vida de mi hijo y la de mi familia, adjunto la copia notariada de la paternidad con la finalidad de que a partir de hoy están todos enterados que quien calumnie será demandado!”.

Asimismo, dejó claro su deseo de mantener la tranquilidad y privacidad de su familia y afirmó que no buscará convencer a nadie más allá de las pruebas presentadas. Su principal objetivo es que se detengan las calumnias y se les permita vivir en paz.

Brenda Bezares no quería que su esposo trabajará con Stanley

En la docuserie “El Show: Crónica de un Asesinato”, Brenda Bezares confesó que le pidió a su esposo Mario no trabajar con Paco Stanley, ya que no le daba confianza y no tenía una estrecha amistad con el conductor. “A mí no me gustaba lo que hacían, yo estaba en desacuerdo en muchas cosas incluso que trabajara con él. Mi relación con Paco no era mala, pero no me llevaba con él, por el simple hecho de que no hay que hacerle bullying a alguien para hacer reír a la gente”, recalcó.

En uno de los capítulos de la serie que se transmite por servicio de streaming, detalló que le desagradaba que su esposo trabajara con Paco Stanley porque no había necesidad de realizar bromas pesadas con otras personas para hacer reír a la gente.

¿A qué se dedica Mario Bezares?

El comediante Mario Bezares, quien nació el 11 de febrero de 1959 en la Ciudad de México, continúa trabajando en el medio del espectáculo. Estuvo 14 años al aire al frente del programa “Acábatelo” en Multimedios Televisión, el cual llegó a su fin el 4 de septiembre de 2020. También participó en diversas obras de teatro. Actualmente, comparte su vida en familia en sus redes sociales.