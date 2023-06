Carmen Campuzano defendió a Luis Miguel de Aracely Arámbula

Carmen Campuzano aseguró que Aracely Arámbula no debió dar declaraciones públicas sobre Luis Miguel. (Ig: aracelyarambula) (Ig: @lmxlm) (Ig:@ carmencampuzanooficial)

Carmen Campuzano salió en defensa de Luis Miguel después de que Aracely Arámbula hiciera unas declaraciones públicas en contra del popular cantante que ocasionaron risas y molestias en más de uno. Tras esto la modelo dijo que la famosa actriz no daba un buen ejemplo a sus hijos.

El antecedente del suceso mencionado por Carmen Campuzano en una entrevista a medios se remonta al momento en que Aracely Arámbula supuestamente calificó al Sol de México como el “rey cucaracho” durante una de las conferencias del motivador y también periodista español Jorge Lozano.

Las palabras exactas de la actriz supuestamente sobre Luismi fueron las siguientes: “Claro, o sea, mamacitas, si yo salí del rey cucaracho... ustedes pueden salir de cualquier muchacho, estado civil... ingobernable”, mencionó la famosa. Sus declaraciones se volvieron virales y, por ello, esta ocasión Carmen Campuzano salió en defensa del cantante.

Carmen Campuzano aseguró que Luis Miguel merece respeto. (Captura: TV Azteca)

Carmen Campuzano dijo que no fue correcto que Aracely se expresara así del intérprete de La Incondicional, especialmente porque le da un mal ejemplo, declaró, a sus hijos. Asimismo mencionó que si hay un cantante en México que se merece “todo el respeto del mundo” ese es Luis Miguel debido a su trayectoria y su talento. Así lo compartió la famosa:

“Yo quiero mucho a Aracely Arámbula, pero sí debo decir que no está correcto que le diga así, yo quiero mucho a Luis Miguel, yo jamás le faltaría el respeto de esa manera, lo sigo admirando, lo respeto mucho y si hay un artista que tiene toda la clase y todo el estilo y que se ha mantenido vigente durante décadas es sólo él y merece que nos quitemos el sombrero y por lo mismo merece todo el respeto”.

La ex super modelo también criticó que la chule (apodo de Aracely) hiciera sus declaraciones de manera pública, esto tras calificar de incorrecto que lo hiciera ante cientos de personas mientras era grabada con un celular, lo que supondría que seguramente se viralizaría el momento y así fue.

En una conferencia motivacional, la actriz hizo referencia a su expareja, hecho que criticó Carmen Campuzano.

Sin embargo, Campuzano aseguró que respeta “la lucha” de Aracely Arámbula para solicitar al intérprete de La Media Vuelta a que cumpla con sus responsabilidades como padre; no obstante, dijo que la mejor manera de arreglar esto es de forma privada y no de la forma en como lo hizo frente a toda la gente que asistió a la conferencia.

“Ahora sí que la ropa sucia se lava en casa y yo no tengo nada en contra de ella porque somos del mismo género y, bueno, es muy su lucha, es muy respetable su pelea para exigir ciertas cosas que han estado ausentes por parte de Luis Miguel”, compartió la expareja del actor Andrés García.

Ella agregó que con la manera “despectiva” con la que la chule se refirió al famoso cantante está dando un mal ejemplo a sus hijos porque, a pesar de que su papá no está presente en sus vidas, no se debe expresar así de él.

Carmen Campuzano aseguró que Aracely Arámbula daba mal ejemplo a sus hijos refiriéndose a ellos como "el rey cucaracho". (Foto: Twitter/@la_campu)

Finalmente puntualizó en que ella no era nadie para decir si Aracely Arámbula había hecho un mal al referirse a Luis Miguel como el rey cucaracho, ni tampoco mandaría un mensaje sobre la forma en que debería actuar porque respeta la vida privada de la famosa expareja.

Esto fue lo que dijo la exactriz y exmodelo

“Sobre todo debo decir que yo no soy quien para decirle de esa manera y no soy quien para meterme en su vida privada... yo creo que es un término que no está correcto porque eso es lo que le está enseñando a sus hijos, de ahí debemos de partir”, puntualizó Carmen Campuzano.