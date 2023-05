Aracely Arámbula desmintió que Luis Miguel vea a sus hijos: “Qué poca vergüenza”

Los famosos estuvieron unidos desde 2005 y hasta 2009 (Foto: Instagram)

Recientemente Lucía Miranda, viuda de Hugo López, ex manager de Luis Miguel, contó que, contrario a lo que ha sostenido durante años Aracely Arámbula, el famoso cantante sí mantiene contacto con los hijos que procrearon juntos, Miguel y Daniel.

La mujer de origen argentino aseguró que, aunque no se haga del conocimiento público, Luis Miguel se mantiene al pendiente de los hoy adolescentes de 15 y 16 años. Y es que a decir de Lucía, el intérprete de Ahora te puedes marchar no se ha desapegado del todo de sus hijos menores.

Así lo dijo Lucía Miranda al programa De primera mano, en videollamada desde Argentina: “Es un tema delicado, yo no soy la persona para hablar, sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos y tampoco se va a decir, pero no te puedo decir mucho, ya me entienden lo que quiero decir”, contó al respecto.

Tras las declaraciones de la viuda de Hugo López, quien fue muy cercano a Luis Miguel en la década de los 80 y 90, especialmente durante las visitas de “el Sol de México” al país sudamericano, ha sido Aracely Arámbula quien reaccionó y aseguró que es mentira que el intérprete se mantenga al tanto de los adolescentes.

Según la viuda del manager de Luis Miguel, el cantante sí ha buscado a sus hijos en los últimos tiempos (Foto: Instagram)

Fue en sus historias de Instagram donde “La Chule” compartió una captura de pantalla de la revista Quién, en la que se pueden leer las declaraciones de Lucía Miranda. Sobre el screenshot, la protagonista de La doña expresó su indignación ante lo que considera una falta de vergüenza y acusó a la mujer de mentir.

“¡Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir! Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad”, acusó Arámbula en contundente desacuerdo con las afirmaciones de la viuda de Hugo López.

La reacción de Arámbula surge luego de que durante una entrevista reciente expresara que no considera a su expareja un buen padre para sus hijos. La famosa actriz aseguró que “LuisMi” ni siquiera llama por teléfono a Miguel y Daniel para felicitarlos por sus cumpleaños.

Sin embargo, y tras la relación que sostuvo con Luis Miguel desde 2005 hasta 2009, destacó que pese a la ausencia de su padre, sus hijos están rodeados de amor en el seno familiar y no les ha hecho falta una figura paterna.

La actriz explotó contra las afirmaciones de Lucía Miranda (Foto: Captura de pantalla)

“Fíjate que no, no lo llamó el papá… Tiene mucho padre, con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos, mis hijos están felices, están en una familia muy unida, una familia muy divina, que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor, que la verdad no extrañamos nada”, dijo contundente la actriz de 48 años.

Asimismo, la famosa afirmó que la única persona que se preocupa por los adolescentes es su madrina Natalia, y mencionó que ella no necesita la ayuda económica del cantante de La media vuelta para ofrecerles una vida digna: “La única persona que está muy pendiente de mis hijos es su madrina, que es Natalia”.

Aracely se ha encargado de la educación de los hoy adolescentes (Foto: nThe Grosby Group)

“Yo trabajo mucho, mi amor, mucho trabajo y la verdad es que vivimos muy bien con lo mío. Tengo mi carrera desde antes de él, con él y después. Yo soy mamá y papá y soy una mujer, como muchas mujeres en México y en el mundo, nos hacemos cargo, no solamente económicamente, es que no sólo esa la carga, es la educación, es estar al pendiente de ellos y más ahorita con la adolescencia”, expresó Aracely, con lo que dejó claro la ausencia de Luis Miguel en la vida de sus hijos.