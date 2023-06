AMLO habló de su retiro de la política: “No hay que apegarse al poder”

El presidente rechazó la idea de figurar como un líder político tras dejar la presidencia

“¡Nunca más!”, garantizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador tras reiterar que al término su administración planea retirarse por completo de la política.

Cuestionado sobre sus planes a futuro, el mandatario tabasqueño negó la posibilidad de figurar como un líder político en América Latina y, por ende, en la política nacional.

“Lo tengo bien pensado. Me retiro completamente. No vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política. ¡Nunca más! Soy partidario no sólo de la no reelección, sino del criterio de que no se debe tener apego ni al poder ni al dinero”, afirmó durante su conferencia matutina de este 8 de junio.

A poco más de un año de finalizar su mandato, defendió que su administración “sentó las bases” para el desarrollo del país y contribuyó en la “revolución de las conciencias”, es decir la transformación de la vida pública de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este jueves 8 de junio. Foto: Captura de Pantalla

Como lo ha hecho en otras ocasiones, López Obrador insistió en que hay relevo generacional en la Cuarta Transformación, pues tiene la seguridad de que la o el próximo mandatario federal continuará con el trabajo iniciado en 2024.

“Voy a cumplir mi ciclo y tiene que haber relevo generacional. Ya contribuimos a sentar las bases para la transformación y, sobre todo, contribuimos en algo que es muy importante: el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo y ese es el proceso que estamos viviendo en México”, aseveró.

Cabe destacar que el mandatario nacional ha descartado la intención de reelegirse, pues su retiro de la política será total para enfocarse en escribir libros sobre el “pensamiento conservador” en su rancho “La Chingada”, ubicado en Palenque, Chiapas.

“Yo me retiro al terminar mi encomienda, a finales de septiembre del 2024. Me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, ni siquiera social”, aseguró en noviembre de 2022.

Además, señaló que no recibirá a ningún político, simpatizante de la “4T” o a sus hijos, si es que llegan a hablar de política.

“Yo termino a finales de septiembre y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública, política. No voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público o político aunque se trate de amigos, de familiares”, declaró.

Tras renuncia de “corcholatas”, va por gabinete “definitivo”

Luego de anticipar la renuncia del resto de sus “corcholatas”, que aspiran la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rumbo a los comicios del próximo año, López Obrador buscará un gabinete será “definitivo” que lo acompañe hasta el final de su administración.

Información en desarrollo...