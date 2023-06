Juan Collado estuvo internado tres días en el Instituto Nacional de Cardiología; este fue su diagnóstico

Juan Collado estuvo internado del 3 al 6 de agosto en el Instituto. (Foto: Cuartoscuro)

Juan Collado, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y otros importantes de la política mexicana acusados de corrupción, tuvo que ser trasladado de emergencia al Instituto Nacional de Cardiología el pasado fin de semana.

Te puede interesar: Elecciones 2023: cuánto deben pagarte si trabajas el domingo 4 de junio

De acuerdo con un reporte médico al que tuvo acceso el periodista Ciro Gómez Leyva, el jurista salió del Reclusorio Norte e ingresó a la unidad médica especializada el 3 de junio y estuvo internado durante tres días, pues el informe detalló que fue dado de alta el día 6.

El 5 de junio, el personal médico le realizó a Collado Mocelo un cateterismo coronario, procedimiento que consiste en la introducción de una sonda delgada a través de las arterias hasta llegar al corazón para evaluar las funciones del corazón y medir la presión.

Te puede interesar: FGR ordenó la aprehensión de dos hermanos muertos de García Luna, reveló Loret de Mola

Además, al abogado le colocaron un stent (tubo diminuto) para suministrarle medicamentos debido a los padecimientos cardiacos que presenta.

Acorde con los especialistas, el abogado padece múltiples enfermedades cardiacas. (Infobae México)

Al final de su atención en el Instituto, las y los especialistas emitieron un diagnóstico sobre la salud del abogado. El primer punto que resaltaron fue la presencia de un síndrome coronario crónico. El síndrome coronario se produce cuando el corazón no recibe la cantidad de sangre suficiente debido a la obstrucción de la arteria coronaria. La congestión de esta última suele ser consecuencia de un “tapón” de colesterol.

Te puede interesar: Cómo está el precio de la gasolina en México este 1 de junio

Otro padecimiento que fue confirmado en el reporte médico de Juan Collado fue hipertensión arterial sistémica, la cual implica que el corazón debe hacer un esfuerzo mayor para que la sangre pueda circular de manera adecuada hacia el organismo.

La hipertensión arterial, además, es considerada como uno de las mayores causas para el desarrollo de aterosclerosis (afección que aparece cuando las arterias se llenan de una sustancia llamada “placa” que restringe el flujo sanguíneo).

Sumado a ello, el personal de la salud que atendió a Collado incluyó el diagnóstico de diabetes tipo 2, padecimiento que ya era conocido como parte de la lista de enfermedades del abogado. Fue a causa de esta enfermedad, junto con la hipertensión, que el legista se desvaneció en medio de una audiencia poco después de haber sido detenido en julio de 2019.

Las evaluaciones apuntaron que Juan Collado podría presentar un ataque cerebral debido a sus afecciones. (FRANCISCO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO)

De manera breve, la diabetes tipo 2 se produce por un problema en la manera en que el cuerpo regula el azúcar y lo utiliza. Normalmente se debe a que, o el páncreas no produce insulina suficiente para controlar la glucosa, o bien, las células no responden adecuadamente a la insulina y no consumen el azúcar necesario. Esto ocasiona que haya un mayor nivel de azúcar en la sangre.

Los efectos de este incremento de glucosa en el organismo pueden ser daños renales, cardiovasculares e incluso oculares y nerviosos.

Adicionalmente, el parte médico que emitió el Instituto Nacional de Cardiología detalló que Juan Collado padece de hipercolesterolemia familiar, un trastorno genético ocasionado por un defecto en el cromosoma 19, que provoca que el cuerpo sea incapaz de eliminar el colesterol malo de la sangre.

Por último, los especialistas informaron que Collado Mocelo tuvo un ataque isquémico transitorio, es decir, un breve derrame cerebral ocasionado por la interrupción en el suministro de sangre a la cabeza. Tras este episodio, le realizaron una serie de evaluaciones y determinaron que el abogado tiene un riesgo moderado de sufrir un accidente cerebrovascular (o ataque cerebral).

Collado se encuentra preso desde julio de 2019 por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante su empresa Libertad y Servicios Financieros (Caja Libertad). El pasado 3 de mayo, un juez de control le otorgó a su defensa un plazo de dos meses para recabar pruebas a su favor y, así, enfrente su juicio bajo los términos que las leyes establecen.