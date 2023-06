Identificaron el cuerpo del peluquero “Tony”, localizado por buscadoras de Ciudad Obregón; cortaba pelo a sicarios

Imagen de referencia (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que el cuerpo localizado en días pasados por la colectiva Rastreadoras de Ciudad Obregón, en el Valle del Yaqui, fue plenamente identificado como Jesús Antonio Madrid Miranda, conocido como “Tony” entre sus amigos y conocidos.

De acuerdo con la dependencia de justicia, la principal línea de investigación señala que el joven peluquero de 25 años de edad se relacionaba con posibles sicarios de un cártel que opera en la región, a quienes les cortaba el cabello a domicilio.

Fue el pasado 22 de mayo cuando fue “levantado” junto a otra persona en la barbería de su propiedad, localizada en la colonia El Túnel, Ciudad Obregón, por personas que portaban armas de fuego, por lo que el hecho fue denunciado a las autoridades para que iniciaran las investigaciones correspondientes.

Asimismo, los familiares y conocidos difundieron fotos del joven, así como la ficha de búsqueda para pedir a la ciudadanía que los apoyara a encontrarlo. Aseguraron que era un buen joven, trabajador, amante de los animales y que nunca se metía con nadie.

Joven localizado sin vida en Cajeme (Especial)

Los testigos entrevistados por la Fiscalía aseguraron que “Tony” fue víctima de lesiones y robo, además de que en fiestas llegó a presumir que tenía protección por parte de integrantes de un cártel, a quienes les arreglaba el cabello de manera personalizada en sus viviendas. No obstante, mantendrán las indagatorias.

El cuerpo fue localizado por las Rastreadoras de Ciudad Obregón debajo de una torre eléctrica en la calle Michoacán y 500, sus características coincidían con las del joven peluquero.

Familiares expusieron en sus publicaciones de redes sociales que lo extrañarán y que esperan que las autoridades hagan todo lo posible para dar con los responsables de la muerte de “Tony”.

La otra persona que fue levantada al mismo tiempo que el joven peluquero aún se encuentra desaparecida y se desconocen detalles de su identidad.

De acuerdo con datos de la Fiscalía, en lo que va de este 2023, en total 578 personas han sido localizadas con vida y se han identificado a 103 personas. En el 2022, se localizaron con vida mil 208 personas y 33 fueron identificadas en el mismo periodo. A diferencia de otras fiscalías, ésta cuenta con un apartado con fichas de identificación que muestran fotos de prendas o accesorios que portaban cuerpos que han localizado con la finalidad de que alguien las reconozca.

La Fiscalía reiteró a quienes tienen familiares desaparecidos que no dejen pasar el tiempo y de inmediato acudan a la Agencia del Ministerio Público más cercana a levantar la denuncia correspondiente, la cual pueden ubicar en la página oficial de la Fiscalía de Justicia: http://fiscalia.sonora.gob.mx/tramites-servicios/sectorizacion.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta el 5 de abril del 2023 se registraron 111 mil 740 personas desaparecidas y no localizadas. De entre ellas, 97 mil 480 eran desaparecidas y 14 mil 260 no localizadas.

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias señaló en mayo del 2022 que existe una gran preocupación por la “desgarradora tragedia” de desaparecidos e hizo un llamado a las autoridades para esforzarse en ponerles fin.