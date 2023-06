¿Cómo comprar boletos para el Corona Capital 2023? Fechas de preventa, precios y lo que debes saber

Imagen: Corona Capital/Ticketmaster.

El Corona Capital 2023 está a la vuelta de la esquina y los fanáticos de la música y los conciertos se encuentran tan emocionados, como ansiosos por comprar sus boletos. Lo que es una realidad es que adquirir las entradas para cualquier evento cultural masivo se ha convertido un dolor de cabeza con tantas preventas, tarjetas exclusivas, restricciones e incluso filas virtuales eternas que logran saturar los sitios web para compra de tickets. Razón de que para muchos sean necesaria una guía infalible para poder enfrentarse al temible Ticketmaster y sus reglas.

En esta ocasión la venta de boletos para el Corona Capital estará seccionado en cuatro días distintos y para tener acceso a algunos de ellos se debe contar con tarjetas de crédito especiales, códigos únicos otorgados a ciertos clientes, y desde luego, un contrato ya previamente establecido con Citibanamex, que fue la elegida como la institución bancaria exclusiva para este evento.

¿Cuando puedo comprar mis boletos para el Corona Capital 2023?

Miércoles 7 de junio - Pre-preventa Beyond y Prestige de Citibanamex

La primera oportunidad que los fanáticos tendrán de adquirir sus boletos, será el miércoles 7 de junio en punto de las 9 AM. Este día solo se podrán comprar entradas con las tarjetas de crédito Beyond o Prestige de Citibanamex. Se trata de los créditos más exclusivos que tiene dicho banco y la adquisición de dicha tarjeta sólo sucede por invitación del mismo banco.

Para poder acceder a la venta en Ticketmaster cada cliente debe colocar su código único e intransferible que es el mismo para cualquier evento. Desde luego el hacer un uso indebido de dicha clave, resultará en la cancelación de las entradas. Sólo se pueden adquirir hasta 4 boletos.

Captura: Citibanamex.

Jueves 8 de junio - Preventa Priority de Citibanamex

La preventa Priority es exclusiva para miembros de la tarjeta con el mismo nombre. Para adquirir dicho plástico sólo debes tener un gasto mensual de 10 mil pesos en otra tarjeta de crédito del mismo banco, así como una tarjeta de débito con ingresos mensuales de más de 20 mil pesos.

Con la tarjeta Priority cada cliente recibirá un código único que cambia de acuerdo al evento. En esta ocasión sucederá el jueves 8 de junio a partir de las 9 AM. Sólo se pueden comprar hasta 4 boletos por cuenta y tarjeta. Infringir dicha norma también resulta en la cancelación de las entradas.

Viernes 9 de junio - Preventa Citibanamex

La tradicional preventa Citibanamex es la que tiene aún mayor accesibilidad. Cualquier persona que tenga una tarjeta de crédito o débito del mencionado banco podrá comprar sus boletos. Sucederá el viernes 9 de junio a partir de las 2 PM. El límite de boletos por cuenta y tarjeta es de 4.

Sábado 10 de junio - Venta General

En este punto, cualquier persona puede comprar sus boletos con cualquier método de pago. Ya sea tarjetas de crédito y débito de otros bancos, hasta en efectivo en centros Ticketmaster autorizados. Para este tipo de venta, el sitio Ticketmaster no acepta sólamente las tarjetas de: BanCoppel, Saldazo o SPIN.

¿Cuál será el precio de los boletos?

Imagen: Corona Capital.

Es importante recordar que el Corona Capital siempre maneja fases de venta en donde los costos van incrementando de poco en poco. Por ahora se conocen los precios correspondientes a la primera fase y son los siguientes:

- Abono General: 5 mil 126 pesos, con cargos por servicio

- Abono Comfort: 7 mil 689 pesos, con cargos por servicio

- Abono Plus: 10 mil 200 pesos, con cargos por servicio

- Abono Area Club: 36 mil 620 pesos, con cargos por servicio

El Corona Capital 2023 se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los invitados estelares incluyen artistas como: Arcade Fire, Pulp, The Chemical Brothers, The Cure, Niall Horan, The Lumineers, Blur, The Hives, The Breeders, Thirty Seconds to Mars, y muchos más.