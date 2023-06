Noroña recriminó a AMLO por no invitarlo a reunión con las corcholatas: “Es un reclamo fraterno”

Noroña reclamó a AMLO por no invitarlo a la reunión (Crédito: Canal del Congreso)

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, recriminó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por no haberlo invitado a la reunión que celebró con los cuatro aspirantes a la candidatura para la titularidad del ejecutivo por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el pasado lunes 5 de junio.

Durante una conferencia de prensa de la Comisión Permanente, el petista señaló que lo que él pretendía era realizar un “reclamo fraterno” al mandatario mexicano, debido a que no le estaban dando el mismo trato que a los morenistas.

No obstante, Noroña recordó que él siempre ha hablado del cariño y la admiración que le tiene al político tabasqueño, pero reiteró que éstos sentimientos y actitudes no han sido recíprocas en el tiempo que tiene de estar en el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Claro es un reclamo fraterno a un compañero que no me está dando un trato de compañero y que es nada menos que el compañero presidente. Insisto, yo además lo quiero y lo admiro, pero eso no es ida y vuelta”, apuntó.

Al profundizar en su reclamo, el legislador federal insistió en que no existen razones para que el presidente tenga dicho trato hacia él, pues refirió que ha visto como otros personajes tratan al político tabasqueño, presuntamente mal, pero el mandatario sigue confiando en ellos.

Por lo que sentenció que, a lo mejor, así debería de tratar a López Obrador; sin embargo, puntualizó que ese tipo de actitudes no van con él. Además, destacó que si en una siguiente reunión no está contemplado, pues que no lo invite porque ya le quedó claro que eso no pasará.

“No hay razón para que el compañero presidente tenga el trato que tiene conmigo. Yo veo que hay gente bien culebra con él y que la trata muy bien, a lo mejor eso debería yo hacer, pero no me da a mí. Y si en una siguiente reunión no me quiere invitar, que no me invite. Ya me quedó claro que no me quiere invitar, eso evitará que participe, no. Eso evitará que les pueda ganar, no”, continuó.

Aunado a lo anterior, Fernández Noroña sentenció que no puede existir unidad con exclusión, por lo que invitó a reflexionar sobre el papel que tienen en la 4T el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ya que explicó que parecería que sólo buscarían que aplaudan a los morenistas.

“No puede haber unidad con exclusión, o sea, no pueden pedirle al PT y al Verde que aplaudamos, que les echemos porras y que nosotros no contendamos hacia los cargos del movimiento que se van a decidir”

Finalmente, el aspirante a la candidatura a la presidencia recordó que, como lo ha expresado anteriormente, él no ha pedido piso parejo ni ningún otro requisito, puesto que expresó que, a estas alturas, tampoco pide que lo inviten a las reuniones morenistas.

Detalló que él sigue esperando que en Morena hagan lo que quieran, incluso que pongan las condiciones que quieran para decidir la candidatura, incluyendo que establezcan el método que mejor le convenga a su interés, por lo que sentenció que él participará y aspira a ganar en el proceso a las corcholatas.

El presidente López Obrador salió de Palacio Nacional para reunirse con gobernadores de Morena, así como virtual ganadora de la elección en el Estado de México, Delfina Gómez, además de los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República.

De acuerdo con lo que comentó en la conferencia matutina de este martes 6 de junio, la reunión tuvo como objetivo hacer un llamado a la unión, además de mostrar su felicidad por el triunfo que consiguió el movimiento en el Estado de México.