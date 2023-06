Alejandra del Moral reconoció su derrota ante Delfina Gómez: “Los resultados no me favorecen”

Alejandra del Moral perdió la elección del poder ejecutivo en el Estado de México (Jovani Pérez -Infobae México)

Minutos después de que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) diera a conocer los resultados del conteo rápido de la votación para la elección de la gubernatura en la entidad, Alejandra del Moral Vela brindó un mensaje. En su discurso, la abanderada de la coalición Va por el Estado de México, reconoció la victoria de Delfina Gómez Álvarez.

Sin la compañía de Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Jesús Zambrano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); y de Marko Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN); la candidata de Va por el Estado de México se presentó ante los simpatizantes en el Recinto de la Revolución del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México y agradeció “al ejército priista y aliancista”.

“Los resultados no me favorecen y reconozco el carácter democrático de los mexiquenses. Reconozco a la ciudadanía por su participación (...) Felicito al pueblo mexiquense que ha expresado su voluntad con toda claridad en las urnas. Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México y le deseo todo el éxito”, expresó en su mensaje.

Delfina encabeza el conteo rápido (Captura de pantalla)

El mensaje de la candidata priista tuvo lugar algunos minutos después de que el IEEM dio a conocer los resultados preliminares del conteo rápido. En el documento, las autoridades electorales favorecieron con más de la mitad de la preferencia electoral a Delfina Gómez Álvarez, motivo por el que el PRI dejará de gobernar después de más de nueve décadas consecutivas.

De acuerdo con el informe, Paulina Alejandra del Moral Vela consolidó un rango de preferencia que osciló entre el 43% y el 45.2 por ciento. Mientras tanto, Delfina Gómez Álvarez consiguió un porcentaje de votación que se situó en 52.1% en su límite inferior, así como en el 54.2% por ciento en el límite superior. Dicha situación convirtió a la morenista en la virtual ganadora de la elección.

En la siguiente parte de su discurso, respaldada por las figuras de Santiago Creel Miranda y Luis Cházaro, la candidata perdedora agradeció a los integrantes de los partidos que conformaron su alianza por convertirla en la aspirante oficial para la candidatura de la entidad.

El gobernador del Estado de México también reconoció la victoria de Delfina Gómez Álvarez (Twitter/@alfredodelmazo)

“En democracia, lo he dicho siempre, para poder ganar hay que saber perder y yo soy una demócrata. Luché con todas mis fuerzas. No escatimé un solo esfuerzo. Estoy en paz. Tengo la consciencia tranquila y la frente en alto (...) A ustedes, valientes, les digo que los valientes no siempre ganan las batallas pero tampoco dejamos de luchar. Yo no dejaré de luchar por mis convicciones”, concluyó.

Después de haber escuchado el mensaje de la candidata opositora, Delfina Gómez Álvarez agradeció la postura de resignación Alejandra del Moral y le dedicó un mensaje en sus redes sociales oficiales.

“Saludamos a esta hora el reconocimiento de los resultados electorales por parte de Alejandra Del Moral. El respeto a la democracia es una condición indispensable para construir el Estado de México de bienestar para todas y todos”, escribió en su cuenta @delfinagomeza.

Delfina Gómez también dedicó un mensaje a su opositora (Twitter/@delfinagomeza)

Otro de los personajes que se pronunció después de conocer los resultados y el mensaje de Alejandra del Moral fue Alfredo del Mazo. Por medio de su cuenta de Twitter escribió que:

“Hoy los mexiquenses en un ejercicio de participación democrática, en absoluto respeto y libertad, eligieron a quien dirigirá el rumbo de nuestro estado durante los próximos seis años. Reconocemos a la Maestra Delfina Gómez por su triunfo en esta elección y le deseamos el mayor de los éxitos por el bien del Estado de México”.

Cabe mencionar que los dirigentes de las tres fuerzas principales que conformaron la coalición Va por el Estado de México no estuvieron presentes en el mensaje donde aceptó la derrota debido a que se desplazaron al estado de Coahuila. Y es que en el estado del norte del país la situación para el priismo fue diferente, pues el candidato Manolo Jiménez se perfiló como ganador con una cómoda ventaja.