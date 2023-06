Michelle Rodríguez reaccionó a su despido de 40 y 20: “Merecemos sueldos justos”

Michelle Rodríguez habló de su supuesta salida de "40 y 20" La actriz se expresó a favor que todo trabajador perciba "buenos sueldos"

A inicios del pasado mes de mayo de este 2023 se dio a conocer la salida de Jorge El Burro Van Rankin del programa Miembros al aire, emisión de la que formó parte por casi 14 años, una noticia que impactó al público y al mismo actor, quien cuenta con una larga trayectoria como parte de las filas de Televisa.

Y es que el Burro Van Rankin reveló en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram que las condiciones en que fue avisado que ya no formaría parte del programa del canal de televisión restringida Unicable, no habrían sido las mejores, pues fue “corrido” en un pasillo de la empresa Televisa por el productor Lalo Suárez y supuestamente sin ser informado del todo a qué se debió su intempestiva salida.

“Mañana no se pierdan, voy a hacer un live de mi salida de Miembros al aire, y explicar el por qué, el cómo, o la decisión de la forma en que hicieron las cosas, que se me hace un poquito desagradable, pues me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación después de catorce años”, expresó el presentador con semblante serio el pasado 1 de mayo de 2023.

Dos semanas después de haberlo dado a conocer, y sin que diera más detalles como lo prometió, se supo que Miembros al aire no fue el único proyecto del que Van Rankin quedó fuera, pues según dio a conocer la periodista Shanik Berman, el programa de comedia 40 y 20 fue cancelado tras supuestas exigencias del Burro.

Según la comunicadora, el programa '40 y 20' fue cancelado tras la exigencia de un mejor salario. Crédito YT: Formula soft

Y es que según lo declarado por la reportera, Jorge, Michelle Rodríguez y el resto del elenco de la serie buscaron un aumento en su salario para continuar con la siguiente temporada, mismo que les fue negado, y como consecuencia, el show habría sido dado por terminado tras nueve exitosas temporadas.

“Me enteré que El Burro Van Rankin y todo el elenco de 40 y 20, incluyendo Michelle Rodríguez, dijeron que querían que les subieran el sueldo y que si no, no grababan”, refirió la locutora en el programa Todo para la mujer.

Durante nueve temporadas, Michelle dio vida al personaje de "Toña" (Foto: Instagram)

Shanik señaló que los integrantes del reparto del programa exigieron que les subieran el sueldo y advirtieron que, de recibir una negativa, se rehusarían a trabajar. Sin embargo, la producción del programa al conocer sus intenciones no sólo se negó a darles un aumento, sino que habría decidido cancelar definitivamente el programa estrenado en 2016.

“Se unió todo el elenco y les dijeron: ‘ah, sí, ¿qué creen? Ya no hay 40 y 20′. Y los sacaron a todos de Televisa”, expresó la comunicadora de espectáculos ante Maxine Woodside.

Tras su estreno en 2016 y buena aceptación del públiuco, el programa habría sido cancelado (Foto: Instagram@40y20laserie)

Asimismo, Berman recalcó que esta decisión significaría la salida definitiva del Burro Van Rankin de la empresa de San Ángel. “Yo pensé que era nada más de Miembros al aire, pero El Burro ya no está en Televisa. Lo sacaron de Televisa (…). No puedes exigir: ‘o nos pagan o no grabamos’”, indicó.

Tras ello, fue Michelle Rodríguez, quien daba vida al personaje de “Toña” en la serie cómica, la que fue cuestionada al respecto en un reciente encuentro con la prensa. Y es que Michelle forma parte del elenco de doblaje de Transformers: El despertar de las bestias, en cuya alfombra roja reaccionó a su despido del programa de Televisa.

“Supongo que esas cosas pasan. Uno las va apechugando. Yo soy fiel a mi trabajo, soy fiel al compromiso, que las oportunidades también sean justas es importante, si es por una cosa de sueldo, merecemos sueldos justos, no sólo nosotros, todos”, dijo al respecto, con lo que de cierta manera confirmó la información que dos semanas atrás dio a conocer Shanik Berman.