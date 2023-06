Galilea Montijo contó que su hijo es víctima de bullying por sus fotos en la playa

Montijo está abierta a conocer hombres tras su divorcio de Fernando Reina (Foto: Instagram)

Luego de que Galilea Montijo contara en cadena nacional el fin de su matrimonio con el político y padre de su hijo Mateo, Fernando Reina, la vida privada de la famosa conductora ha sido tema de conversación, pues mucho se especula si volverá a enamorarse pronto y a llevar una vida en pareja.

Sin embargo, después de haber sido captada recientemente en la playa de Quintana Roo con el modelo español Isaac Moreno, con quien se le vio muy contenta y cariñosa, la presentadora de Hoy contó que dichas imágenes han sido motivo de burla para su pequeño hijo de once años.

Y es que tras haberse separado de Fernando en medio de rumores de infidelidad e incluso la supuesta nueva paternidad del político, Galilea ha confesado que estará saliendo “con uno y con otro”, ya que ahora es una mujer libre y no ha renunciado al amor.

La noticia del divorcio de la pareja sorprendió a los televidentes de 'Hoy' (Foto: Instagram/@reinaiglesias)

Sobre la faceta por la que atraviesa actualmente, la también actriz de La verdad oculta habló en un encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Estoy tratando de seguir con mi vida. Han sido unos meses muy difíciles, me he enfocado mucho en mi trabajo, en mis amigos, en la gente que me quiere”, expresó en un primer momento.

“Pero pues nada, conociendo amigos y el día de mañana que algo se dé pues ya ustedes lo sabrán”, le dijo a los reporteros que la abordaron.

Isaac Moreno fue señalado como supuesto novio de Galilea Montijo (Foto: IG: ipmoreno)

Sin embargo, quizá uno de los aspectos más complicados que ha tenido que enfrentar tras su ruptura amorosa es lo ocurrido a su hijo Mateo, pues reveló que tras ser captada muy cariñosa con el modelo español, el menor se ha enfrentado a las burlas en las redes sociales.

“Luego es lo más difícil, el bullying, en este caso cuando tiene papá y mamá públicos, esa es la parte difícil para ellos”, expresó, sin embargo mostró aceptación al estilo de vida que lleva en su calidad de famosa expuesta permanentemente al ojo público.

“Pero bueno, él nació en esto, ha entendido muchas cosas, hay otras cosas que no las entiende, pero pues nada, así nos tocó”, añadió la exconductora de otros programas como Vida TV y Pequeños Gigantes.

Galilea también habló sobre el trabajo de la prensa de espectáculos y dijo comprender las circunstancias del medio periodístico aunque eso implique exponer su vida privada y quedar expuesta a la vulnerabilidad.

Fernando Reina y Galilea estuvieron casados por más de diez años (Foto: Twitter)

“Se entiende que muchas veces por sacar la nota el título es espantoso y luego suena de telenovela y si yo fuera una mujer sin hijos, la verdad es que han dicho cosas peores de mí, pero cuando tienes hijos que ya saben leer, que ya entienden, es la parte que uno intenta cuidar y no es porque uno se ande escondiendo pues porque no estoy haciendo nada malo, pero hay ciclos, hay momentos que a ti te gustaría guardar para ti, para que el día de mañana si algo se da, que primero lo sepa la gente que te quiere”, expresó.

Respecto a Fernando Reina, de quien se separó en “los mejores términos”, Galilea consideró que no hay nada de qué hablar respecto al modelo con quien se le vio recientemente muy divertida y cariñosa.

“No, para nada, cómo crees. No tenemos nada que explicarle, no, para nada, es un hombre que de mi parte y de su parte sabemos que tenemos nuestro apoyo, que vamos cada uno a rehacer nuestra vida o no, la verdad quién sabe, pero él sabe que conmigo va a contar para siempre y bien sabe que de mi parte también y que tenemos que rehacer nuestras vidas”, finalizó.