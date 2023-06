Taylor Swift en México: fechas, boletos y todo sobre “The Eras Tour 2023”

Taylor Swift relanzará su álbum Speak Now este 2023. (Foto: Instagram/Taylor Swift)

Tras meses llenos de incertidumbre por fin Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos mexicanos con un anuncio muy especial. Este 2023 visitará tierras aztecas para ofrecer tres conciertos de su The Eras Tour. Hasta el momento se desconoce si abrirá más fechas en la Ciudad de México ante posibles sold out, o si está abierta la posibilidad de llevar su show a otros estados del país.

Te puede interesar: ¿Taylor Swift dará un concierto en el Zócalo de la CDMX? Esto dijo Claudia Sheinbaum

De momento sus fans mexicanos ya tiene la posibilidad de ver a su estrella favorita por primera vez en casa y en nada menos que en el Foro Sol, un lugar que puede dar la bienvenida a hasta 65 mil personas.

La cantante no se ha pronunciado sobre su primera visita a México. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images para iHeartRadio)

The Eras Tour es la esperada gira de una artista que tuvo que saltarse la tradición de celebrar el lanzamiento de tres producciones discográficas en compañía de sus fans. Sus discos Lover, Folklore y Evermore no tuvieron una gira oficial de conciertos debido a los encierros impuestos por la crisis sanitaria por la pandemia.

Te puede interesar: Lana Del Rey cantará en CDMX: fecha, precio de boletos y todo lo que debes saber

Por tanto este nuevo tour intenta compensar el tiempo perdido y recoge todas las eras musicales de la cantante en un solo evento. En otros países los conciertos que se desprenden de esta gira han tenido una duración de hasta tres horas, las cuales son tiempo suficiente para celebrar una trayectoria al sudor de la emoción, con letras desgarradoras y acordes pop que han sido reconocidos por los premios más importantes de la industria.

Taylor Swift cantando "The Man" durante 'The Eras Tour'. (Ethan Miller/Getty Images)

Se espera que la venta de boletos se convierta en todo un evento mediático y en una verdadera caza del tesoro, por lo que es imperativo prestar atención a la siguiente información, para no perder la oportunidad de ver en vivo a la intérprete de “I Knew You Were Trouble”, “Bad Blood”, “All to Well” y otros éxitos que ya son clásicos de la industria musical.

¿Cuándo serán los conciertos de Taylor Swift en México?

Taylor Swift se presentará tres noches en el Foro Sol, que se encuentra en Viaducto Río Piedad S/N, ubicada en la colonia Granjas de México, en la delegación Iztacalco de la Ciudad de México.

Se desconocen el rango de precios. (Página taylorswift.com)

El lugar es de sobra conocido por todos los fanáticos de los conciertos. Pero aquellos que nunca han pisado el recinto, deben saber que se trata de uno de los lugares más masivos de nuestro país para dar acogida a las leyendas de la música.

Te puede interesar: Christian Nodal en el Foro Sol: cumplió su sueño ante más de 60 mil personas

Se espera que la demanda genere la apertura de más fechas para que ningún fanático se quede sin ver a la cantante. Pero por lo pronto el The Eras Tour en México se llevará a cabo en las dos siguientes fechas:

- Jueves 24 de agosto

- Viernes 25 de Agosto

- Sábado 26 de Agosto

En cuanto trascendió la noticia se abrió el registro en Ticketmaster. (Twitter: @ocesa_pop)

Boletos para Taylor Swift: todo lo que debes saber

Como era de esperarse los fanáticos tendrán la posibilidad de admirar a la intérprete desde diversos ángulos y secciones. Un show como el de The Eras Tour sin duda tendrá costos elevados.

En este caso habrá lugares preferenciales con la secciones platino, mismas que estarán a un lado del escenario diseñado por Swift y su equipo. Pero también existen las opciones más económicas que se ubican en las tradicionales gradas, de sobra conocidas por todos lo que han asistido alguna vez a un concierto en dicho lugar.

(taylorswift.com)

Los precios estimados con cargos Ticketmaster son los siguientes:

- Platino A: 7 mil 580 pesos mexicanos

- Platino B: 6 mil 980 pesos mexicanos

- Platino C: 5 mil 880 pesos mexicanos

- Platino D: 4 mil 000 pesos mexicanos

- Verde A: 4 mil 200 pesos mexicanos

- Naranja A: 3 mil 680 pesos mexicanos

-Verde B: 2 mil 580 pesos mexicanos

- General B: mil 180 pesos mexicanos

- Naranja B: mil 680 pesos mexicanos

- Verde C: 980 mil pesos mexicanos

-Naranja C: 780 pesos mexicanos

-Personas con discapacidad: mil 180 pesos mexicanos

(taylorswift.com)

¿Cómo funcionará la venta de boletos?

Ocesa es la empresa encargada de organizar el evento, por lo que los boletos se venderán a través del sitio web de Ticketmaster. De acuerdo con la información que compartió la empresa a través de su cuenta de Twitter tras anunciar la próxima llegada de Taylor Swift, sólo se llevará a cabo una venta general.

Regístrate ahora (02 de junio) y hasta el 07 de junio a las 11:59 pm (hora de la CDMX) para tener la oportunidad de participar en la venta. El acceso será prioritario para residentes de México.

Quienes estén interesados y se registren en Ticketmaster con ayuda de su correo electrónico, recibirán un correo confirmando su acceso a la fila que comenzará el 13 de junio.