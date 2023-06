AMLO dijo que el proyecto de la 4T continuará en las elecciones del 2024: “Estoy muy contento”

El presidente López Obrador encabezó su tradicional mañanera este 2 de junio. (Presidencia)

La mañana de este viernes, durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que en las elecciones del 2024 está garantizada la continuidad de la Cuarta Transformación, movimiento que él encabeza.

El presidente de México explicó que “estoy muy contento porque el proceso que viene (elecciones 2024) está garantizada la continuidad, porque quienes aparecen en los primeros lugares en las encuestas, todos son gentes serias, responsables, y eso lo que indica es que la gente está muy informada, y son los que van a decidir”.

Dijo que “ya no es el grupo que nos hizo el fraude en el 2006 y también en el 2012, que se reunían como 15 o 20, que se sentían los dueños de México, y esos echaban a andar campañas de desprestigio, guerras sucias, financiaban, traían expertos en publicidad del extranjero, pagaban a intelectuales, de los más famosos, para hacer hasta documentales”.

Recordó que en la campaña presidencial pasada se hizo un documental de cuatro partes sobre el populismo y él cerraba el último capítulo.

AMLO aseguró que en 2024 está garantizada la continuidad de la 4T. (Twitter/@lopezobrador_)

Y es que, según las encuestas para las elecciones presidenciales del 2024, las llamadas “corcholatas” de AMLO, que son la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard Casaubón; así como el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, encabezan las preferencias de las personas.

Ellos, que pertenecen al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por el presidente López Obrador, han tenido algunas diferencias, pues solamente uno de ellos será el candidato a la presidencia de México en 2024.

Consejo de AMLO al siguiente presidente

Ante una pregunta de un periodista en la conferencia mañanera, sobre qué le diría a la persona que va a sucederlo en la silla presidencial, el mandatario señaló que para eso todavía falta mucho. “Un año para la elección, yo resumo en una frase, continuidad con cambio (...) seguir desterrando la corrupción de México, ese es el secreto, esa es la clave, acabar con la corrupción, eso es lo que produce el bienestar, eso es lo que produce la paz, eso es lo que produce la felicidad”.

El mandatario federal, sobre las elecciones de este fin de semana, dijo que “decirle a la gente que somos libres, queremos una auténtica democracia para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y que hay condiciones inmejorables porque el gobierno no interviene en las elecciones”.

AMLO habló sobre las elecciones de este fin de semana.

Señaló que hace seis años se enviaban delegados del gobierno federal, “secretarios como delegados de un partidos, no hace falta que yo lo puntualice porque me van a cepillar, pero como la prensa calla y no distingue, no tienen la humildad, la honestidad de decir: pues ya no son las carretadas de dinero del gobierno, para las elecciones en beneficio de partidos, ya no hay secretarios encargados de municipios para entregar buenas cuentas al presidente, porque han habido cambios, entonces, decirle a la gente que tengan la arrogancia de sentirse libres, y que quien vaya a decirles: te doy esto, lo manden al carajo, y si tienen mucha necesidad, está permitida una mentira piadosa, que digan sí, no te preocupes, ahí vamos a estar, y a la hora de la hora (...) y por qué la mentira piadosa, porque ese dinero es del pueblo, una migaja que le están dando de lo mucho que le pertenece”.

El presidente mencionó recalcó que el voto es libre y secreto. “Cuando tengan la boleta, que decidan de acuerdo a sus convicciones, que ejerzan la libertad, que hagan valer la democracia y que voten por el que les dicte su conciencia”.

Señaló que han cambiado mucho las cosas y la gente está muy consciente y despierta, así como la mayoría de las autoridades. “Hay instrucción de que nadie se meta y que mucho menos, se utilice dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a ningún partido, a ningún candidato”, explicó AMLO.