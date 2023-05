Katty Martínez respondió a Roberto Medina tras señalarla por “traicionar” a Tigres

(Instagram/kattyabad)

En vísperas de la disputa de la final de la Liga MX Femenil, una de las jugadoras del Club América se volvió tendencia en redes sociales. El motivo fue el señalamiento que Roberto Medina, exentrenador de Tigres Femenil, hizo en su contra al señalarla de haber “traicionado” al equipo. No obstante, Katty Martínez respondió y aseguró haber sido víctima de amenazas.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, la delantera del equipo dirigido por Ángel Villacampa expresó su descontento con las declaraciones del entrenador y adelantó que dará a conocer su versión de su salida de Tigres. Si bien no mencionó mayores detalles, expresó que no la dejaron despedirse de sus compañeras.

“¿Ahora sí vamos a hablar? Pues hablemos. Llevo año y medio callando mi verdad de cómo pasaron las cosas. Me amenazaron si llegaba a decir lo que pasó. Ni siquiera me dejaron despedirme. Ya basta de que distorsionen todo”, escribió a través de su cuenta verificada de Twitter @kattyabad10.

Roberto Medina fue entrenador de Tigres cuando Katty Martínez formó parte del equipo (Twitter/@medina_mex)

Horas antes de la respuesta de la goleadora de la Liga MX Femenil, en las redes sociales se dio a conocer el fragmento de una entrevista que Roberto Medina brindó al podcast conocido con el nombre Solo Tigres. En el espacio, el exentrenador de las amazonas aseguró que ella contempló a Martínez en su proyecto, pero la señaló de negociar a espaldas de la directiva.

De acuerdo con el testimonio del estratega, antes de la final que su equipo perdió ante Rayadas en el torneo de Apertura 2021, Martínez tenía que renovar su vínculo con las felinas pero no lograba acordar las nuevas condiciones. La situación se mantuvo y la delantera estelar de aquel entonces no pudo permanecer en el equipo.

“Algo pasó que llegó Antonio Sancho dos días antes de la final y me dijo ‘solo para decirte que Katty no sigue el siguiente ciclo’. Yo le dije ‘¿cómo, Toño? Mi jugadora de 17 goles, la tenemos que recuperar ¿cómo? ¿a dónde va?’. No se llegó a un arreglo con ella y resulta que, al parecer, hay una negociación que abrió con América cuando no debía hacerlo”, declaró.

Antes de su salida, Katty se consolidó como la máxima anotadora de la historia con Tigres femenil (Foto: Twitter/@kattyabad10)

Según indicó Medina, la directiva se dio cuenta del acuerdo cuando el equipo varonil intentó fichar a Sebastián Córdova. En ese momento, la directiva del América accedió a dejar ir a su canterano, aunque pidieron que Katty Martínez llegara al equipo de Coapa.

En ese momento, la directiva felina aseguró que no podían aceptar la integración de Martínez en la negociación debido a que estaban en medio de la construcción de un nuevo acuerdo. No obstante, los de Coapa afirmaron que ya tenían el visto bueno de la delantera, quien aún contaba con seis meses de contrato con los de San Nicolás de los Garza.

“Ahí entró esa parte de enojo de la directiva. Entonces dijeron ‘ah, quiere irse. Por eso no nos renueva’ y dijeron que estaba bien y que continuaba la negociación”, expresó Roberto Medina en el programa radiofónico.

Katty Martínez también ha destacado como delantera de la selección mexicana (REUTERS/Daniel Becerril)

En la siguiente parte de su intervención, el entrenador de las amazonas intentó deslindarse de las acusaciones en su contra. Cabe mencionar que, tras concretar el traspaso de la delantera, se rumoraba que el entrenador de Tigres Femenil había tenido diferencias con Martínez, las cuales lo habrían llevado a tomar la decisión de separarla de las convocatorias en la liguilla.

Fue así que Katty Martínez se incorporó al plantel de Coapa para disputar la Liga MX Femenil con su segundo equipo del circuito. Poco más de un año después de haber llegado a la ciudad de México, Katty Killer está por disputar su primera final con las Águilas, ante el conjunto de Pachuca dirigido por Juan Carlos Cacho.