Gorila extraviado en Hidalgo provocó memes en redes sociales

Meme gorila (captura de pantalla)

El avistamiento de un gorila en el municipio Villa de Tezontepec en Hidalgo puso altera a las autoridades del estado. El video del animal, que se viralizó en redes sociales, provocó gran atención por parte de los internautas debido a lo inusual de la situación.

Todavía no hay una versión oficial sobre el origen del primate extraviado, sin embargo, se asegura que proviene del Estado de México, específicamente de un refugio de Santa María Temascalapa. Las autoridades pusieron números de emergencia a disposición de los ciudadanos en caso de encontrarse con el gorila.

Memes sobre el gorila extraviado (captura de pantalla)

En internet, los usuarios se tomaron la situación con bastante humor, e hicieron gala de su creatividad creando divertidos memes que le han dado vuelta a Twitter y otras redes sociales. Y es que un gorila perdido en México no es algo que pase todos los días, y aunque ya ha habido caso de animales salvajes deambulando por el país, nunca había ocurrido con un primate como ese.

El video del avistamiento del gorila le ha dado vuelta a las redes sociales. En el clip se puede ver la silueta del animal, durante la noche, mientras un par de jóvenes graban. En un momento de la grabación los ojos del gorila brillan en la oscuridad. Afortunadamente, ni el animal ni los que grabaron resultaron heridos luego del extraño encuentro.

Memes sobre el gorila extraviado (captura de pantalla)

Muchos de los memes comparan al gorila perdido en Hidalgo con el popular personaje del cine de Hollywood: King Kong, el primate gigante de película. Justo como Kong con el Empire State de Nueva York, los memes ilustran al gorila extraviado colgado de la punta del Reloj Monumental de Pachuca, un lugar emblemático del estado.

Todavía no se ha capturado al animal, y no sido visto nuevamente. No obstante, autoridades del estado de Hidalgo pidieron a los ciudadanos a mantenerse alerta ante cualquier avistamiento o encuentro con el animal salvaje.

El ayuntamiento de Villas de Tezontepec publicó las recomendaciones en su cuenta de Twitter: “Solicitamos tu colaboración para reportar en caso de encontrar a un gorila que se encuentra extraviado en el municipio de Villa de Tezontepec. En caso de avistarlo comunícate a los números de Protección Civil o al número de emergencias. Se desconoce su origen”.

Meme sobre el gorila de Hidalgo (captura de pantalla)

Una internauta escribió en su cuenta de Twitter: Imágenes del gorila extraviado en Hidalgo. Ya se emitió una ficha de búsqueda y se le pide a la población a no acercarse, reportarlo a las autoridades y no tomarse selfies. No es broma, sucedió en Villas de Tezontepec”, y adjuntó un meme.

Del mismo modo, un usuario de redes sociales bromeó sobre el asunto escribiendo: “En caso de encontrarse con el gorila extraviado de Hidalgo. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo”, haciendo un claro chiste a la famosa canción El baile del gorila interpretada por la cantante Melody.

Meme gorila (captura de pantalla)

Los memes del gorila se volvieron populares. Trascendió uno de ellos que hace referencia a Bob Esponja, el capitulo donde un disfraz de primate parte al personaje a la mitad. Algunos internautas bromearon con la idea de que el gorila, seguramente, estaba de fiesta, e ilustraron esta ocurrencia con un primate cargando una cubeta de cervezas.

Viejos memes como el de de “Ay no Lupe, esto ya se salió de control” volvieron a la vida, así como chistes mucho más contemporáneos, como el de Martha Higareda. “Sí Yordi, yo era el gorila extraviado”, “Y fui a Villa Tezontepec y me encontré a Martha Higareda”, dicen un par de memes.

Los ciudadanos de Villa de Tezontepec continúan con sus actividades normales; no obstante se dijeron asustados de encontrarse con el animal.