Martha Higareda habló sobre cómo le afectaron las burlas de sus “historias falsas”

Martha Higareda se sinceró sobre cómo le afectaron las burlas de sus historias

Desde mediados de abril, la actriz Martha Higareda se volvió un fenómeno viral después de compartir varias anécdotas en el programa de Yordi Rosado que tanto medios como internautas tacharon de “fantasiosas”.

A partir de lo que compartió con el conductor, los usuarios comenzaron a recopilar varias historias de Martha que también ponían en duda su credibilidad, tales como haber rechazado una relación sentimental con el actor estadounidense Jared Leto, negarse a participar en una película con Robert Pattinson para trabajar en No Manches Frida, una fiesta en casa del fallecido cantautor Prince, entre muchas otras más.

Tras la controversia y los memes que surgieron a partir de estas anécdotas, Martha se mostró tranquila; en una entrevista para Chisme No Like, aseguró que tiene el derecho de compartir su vida así como la gente de creerlas y que lo mejor que podía hacer ante las reacciones era “tomarlo con humor”.

La actriz defendió su libertad de compartir historias

Ahora, en una nueva platica con Yordi Rosado en el podcast De todo un mucho, la actriz de 39 años confesó que las cosas fueron escalando a un punto en el que tuvo que reflexionar sobre cómo le estaba afectando este boom mediático.

“Hubo un momento en el que dije ‘voy a hacer un check-in conmigo misma para ver si me está afectando’ (...) En mi cabeza pensé ¿Cuál es la opción? Yo no voy a dejar de contar mis anécdotas. Tampoco las voy a minorizar para que la gente me las crea, simplemente estoy viviendo mi vida y la estoy compartiendo. En ese momento llegué a la conclusión de que estoy en la libertad de contar mis anécdotas y la gente está en la libertad de creerlas o no (...) Fue un momento realmente muy bonito en el que dije ‘es que sí, la vida es muy divertida’. El hecho de que esto se haya vuelto de esta forma también es muy chistoso”.

Martha también aprovechó para hablar de las anécdotas que se sacaron de contexto para generar clicks, poniendo de ejemplo la anécdota de cuando rechazó trabajar con Robert Pattinson por hacer No Manches Frida. La actriz desmintió el hecho de que tuviera que escoger entre uno y otro, por el contrario, ya se encontraba trabajando en la cinta mexicana con Omar Chaparro cuando su representante le comentó de la oportunidad de ir a Hollywood con el protagonista de la saga de Crepúsculo, y debido al compromiso que Martha ya había hecho en México, tuvo que rechazar la oportunidad de ir a grabar al extranjero.

Martha también aseguró que no trabajó con Robert Pattinson dado que ya estaba grabando No Manches Frida cuando se presentó la oportunidad (Ig: @omarchaparro) (Ig: @marthahigareda) (Ig: @robertpattinsonoficial)

Si bien, Martha ha logrado tomarse con humor todo este asunto, su familia no ha sido tan paciente. Martha compartió con Yordi que uno de sus hermanos “estaba furioso” por todos los comentarios contra la actriz, asegurando que se había peleado en redes sociales por defenderla.

“Nos fuimos a Universal Studios, mi hermano estaba furioso y dijo ‘yo me agarré en un pleito con alguien en Twitter, te estoy defendiendo porque sé que las historias te han pasado’, le respondí que no me tenía que defender, es en relajo, todo lo que está pasando son en broma. (Mi hermano) me preguntó cómo le hacía para no enojarme y le dije que había que tener la capacidad de reírse de uno mismo”, continuó. “Esto no es nada, hay personas que se están muriendo, claro que me voy a reír de esto”.

La histrionisa reaccionó a los mejores trends de "Así es Yordi"

Las bromas sobre las anécdotas de Martha llegaron a un punto en el que el compositor Carlos Chavira le escribió un corrido que la misma actriz bailó en sus redes sociales.

“Conoce a Jared Leto, Ryan Gosling, Keanu Reeves y hasta Godzilla/Habló a los cuatro meses y a un exnovio le salvó la vida/Compa Yordi Rosado cómo le hace para aguantarse la risa”, canta Chavira en esta pieza que, como era de esperarse, ya se ha vuelto viral.