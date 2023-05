Actriz de Televisa denunció en redes sociales que fue víctima de violencia

Laura Vignatti después de cinco meses contó las agresiones que vivió por parte de una persona cercana.

Luego de estar más de cinco meses en el anonimato, la actriz Laura Vignatti rompió el silencio y dio a conocer la razón principal por la cual no terminó de grabar la novela ‘Mi Secreto’.

A través de sus historias de Instagram, la artista argentina reveló que fue víctima de violencia luego que una persona cercana a ella, la golpeó y la encerró, por lo que no le permitió regresar en terminar su proyecto.

Asimismo, pidió a todas las mujeres no tengan miedo y alcen la voz sin importar nada. Contó que ella apenas rompió el silencio porque no estaba lista para hablar sobre lo que había vivido.

“Esta fue la última foto que me tomé grabando la novela. La cual no pude terminar porque una persona después de golpearme me encerró y no me permitió regresar. Así como también me borró 500 fotos de mí y casi todos mis contactos de aquí y mi teléfono”, escribió.

Pide a las mujeres que levanten la voz

No dio a conocer el nombre de su víctima. (Instagram @lauravignatti)

En otra historia, la actriz agregó que no le daba pena decir que fue violentada por alguien, por lo que espera que su lamentable caso ayude a mujeres que sufren de maltrato.

“A mí no me da vergüenza decirlo. Al contrario, espero poder ayudar con lo que iré contando. A cualquiera puede pasarle por más fuerte que seas… Ya les contaré más cuando me sienta preparada. Lo de mi tarjeta que usaron, que subí la semana pasada, también fue la misma persona. Me destruyó en todos los sentidos”.

Aseguró que todo este proceso le ha costado trabajo. (Instagram @lauravignatti)

Mediante un video publicado en la misma red social, externó un poco más al respecto de lo que vivió con la persona, quien en varias ocasiones la manipuló y la amenazó de muerte.

“Hay gente tonta en esta vida, hay personas que la cag**, piden perdón e intentan arreglar lo que hicieron, y otras, las que se creen más inteligentes, que es muy loco, la cag** y ni siquiera piden perdón, la vuelven a cag** y la vuelven a cag** y encima tienen los huev## de amenazar y manipular e intentan hacer lo que quieren con la vida de los demás. Yo no más quiero decirles que ya les contaré en otro momento más cosas, pero no tengo por ser mujer ni por estar sola y nadie me va a manejar, no me va a manipular ni me va a meter miedo de ningún tipo, entonces a todas las personas que me están escribiendo por teléfono, ya no me escriban porque ya no le tengo. Muy pronto les contaré más detalle de todo esto”, platicó.

La argentina pidió a las mujeres que levanten la voz. (Instagram @lauravignatti)

“Te creemos”, “Fuerza, no estás sola”, “Te mando un fuerte abrazo y lo que necesites”, “No sabemos qué pasó, pero saldrás adelante”, “Te abrazo y entiendo tu dolor”, “Poco a poco, hermosa”, fueron algunos comentarios de sus seguidores.

Finalmente, Laura destacó que aunque lleva “cinco meses sin dormir” esta echándole todas las ganas para “levantarse y seguir”

¿Quién es Laura Vignatti?

Ha tenido grandes participaciones en proyectos televisivos como de teatro. (Instagram @lauravignatti)

Es una actriz nacida en Videla, Santa Fe, Argentina, que actualmente radica en la Ciudad de México. Se dio a conocer por su papel de Daniela Córcega en la novela Mi Marido tiene familia, producida por Juan Osorio. También tuvo una breve participación en las producciones de Sueño de Morir, Lo Imperdonable y Amor Dividido.

De acuerdo a varias entrevistas, la argentina dijo ser aficionada desde niña de las telenovelas mexicanas. Después de estudiar diseño de modas, se inscribió a un seminario de actuación en Madrid, España. Posteriormente, viajó a México a probar suerte y en 2012, su primera aparición en televisión al tener una participación breve en la telenovela Qué bonito amor del productor Salvador Mejía. Posteriormente, en el unitario Como dice el dicho, y en Lo imperdonable.