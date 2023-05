Presidencia retiró mañanera de AMLO que “atentó” contra las elecciones del Edomex

(REUTERS/Edgard Garrido)

La página oficial y redes sociales del Gobierno de México, así como las del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), han eliminado todo rastro de la mañanera del pasado 24 de mayo.

Te puede interesar: AMLO apostó que se intensificará la “campaña” en su contra por próximas elecciones en Edomex y Coahuila

Tal cual lo adelantó el Jefe del Ejecutivo Federal, aquella conferencia de prensa matutina (en formato audiovisual y su versión estenográfica) dejó de estar disponible en los canales oficiales del gobierno en acato a las medidas cautelares dictadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 26 de mayo.

De acuerdo con el órgano electoral, las declaraciones que el tabasqueño rindió implicaban un potencial “riesgo a los principios de equidad e imparcialidad” de las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex). Ello, puntualizó, por abordar temas relacionados a diversos programas sociales.

El INE ordenó eliminar cualquier versión estenográfica y audiovisual de la mañanera del 24 de mayo. (Gobierno de México)

El INE ordenó eliminar cualquier versión estenográfica y audiovisual de la mañanera del 24 de mayo. (Gobierno de México)

Qué dijo AMLO de las elecciones del Edomex

“No sé exactamente qué fue lo que dije y qué están prohibiendo”, comentó AMLO el 29 de mayo pasado por las medidas que el INE dictó en su contra, acompañadas de otras más bajo la vertiente de tutela preventiva a fin de restringirle cualquier tipo de manifestación referente a los comicios electorales.

Te puede interesar: AMLO advirtió que habrá una “propaganda vil” para influir en las elecciones del Edomex

En su mañanera del 24 de mayo, López Obrador jactó a su administración de atender las causas de la inseguridad con el arranque de programas sociales que garantiza a sus beneficiarios trabajo permanente.

“México es el segundo país en el mundo con menos desempleo hoy (...) no hay en ningún país del mundo un programa de reforestación como Sembrando Vida, que le da trabajo permanente a cerca de 500 mil campesinos. (...) No creo que haya, más que en países donde está establecido el Estado de bienestar, un país en América que esté otorgando 12 millones de becas a estudiantes. No hay”, comentó en su encuentro con la prensa sin apuntar a una entidad en específico.

El INE consideró a la declaración de López Obrador como un riesgo contra la imparcialidad de las elecciones. (Cuartoscuro)

Sin embargo, en otro punto de la misma mañanera el mandatario advirtió que sus adversarios habrían intensificado los ataques a su administración y a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) en la Ciudad de México (CDMX) para supuestamente influir en las elecciones del Edomex.

Te puede interesar: INE dictó medidas cautelares contra AMLO rumbo a elecciones 2023 en Edomex

“Es una campaña hegemónica, totalitaria, en contra nuestra. (...) Es propaganda vil, manipulación. (...) Es una temporada en la que van a arreciar”, acusó.

Además de la instrucción para eliminar la mañanera del 24 de mayo, el Nacional Electoral ordenó al Presidente de la República abstenerse de emitir comentarios, opiniones o señalamientos de temas electorales en cualquier modalidad o formato.

Pese a ello López Obrador volvió a referirse a dicha “campaña en su contra” en su conferencia del 29 de mayo, al advertir que ésta “se intensificaría” en los medios de comunicación, especialmente de la Zona Metropolitana del Valle de México, durante la semana previa a celebrarse los comicios del Estado de México — el próximo 3 de junio.

“Esta semana va a ser la de más ruido porque vienen las elecciones, sobre todo la del Estado de México. (...) Como hay elecciones, le suben el volumen”.