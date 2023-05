Pedrito Sola explotó contra “Sale el Sol” tras renuncia de Álex Kaffie: ¿Lo contratará en Ventaneando?

Pedro Sola opinó sobre la renuncia de Alex Kaffie (Instagram)

Álex Kaffie desató una ola de reacciones después de anunciar que renunció a Sale el Sol tras tener un encontronazo con Nacho Lozano. Ante esto, varias figuras del espectáculo se solidarizaron con el conductor de espectáculos, como fue el caso de Pedro Sola.

Pese a la implícita competencia que existe en diversas televisoras nacionales, el presentador de Ventaneando decidió dejar atrás por un momento dichas diferencias y defendió a su colega de forma contundente a su salida.

Por qué Álex Kaffie renunció a “Sale el Sol”

Fue el pasado 29 de mayo cuando el famoso compartió desde su cuenta de Instagram explicando de una vez por todas el por qué se ausentó por unos días del matutino de Imagen Televisión y dejó en claro que ya no tenía intenciones de regresar.

“Al respetable en general: Tras haber publicado en mi columna #SinLisonja (desaparecida, por cierto) las ‘exigencias’ de Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano en su visita a Sale el Sol, los altos ejecutivos de Imagen Televisión, por petición de él, me castigaron quitándome de la pantalla sin goce de sueldo”, comenzó a escribir.

A petición de Lozano, Kaffie fue castigado por los directivos de Imagen Televisión. Imagen: Facebook.

Kaffie explicó que, aunque ya tenía permitido volver tras esta situación, decidió retirarse de forma definitiva del matutino.

“Tal amonestación ha terminado; sin embargo, he tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que por capricho de un empleado se ‘pisa y corre’ a otro, y en donde la libertad de expresión no es la misma para Ignacio Francisco López Ramírez (Nacho Lozano) que para mí”, colocó.

Qué dijo Pedrito Sola sobre la renuncia de Kaffie

En el mismo post de Instagram donde Álex Kaffie dio a conocer su renuncia, Pedro Sola no dudó en dar su postura al respecto y defendió a su colega.

El conductor de Ventaneando dejó entrever su molestia por los hechos que enfrentó el ahora expresentador de Sale el Sol.

“Pues qué culer*s”, detalló Sola.

Pedro Sola defendió a Alex Kaffie (Instagram/Captura de pantalla)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos aplaudieron la determinación de Pedrito y solicitaron que el conductor tuviera un espacio en TV Azteca.

“@tiopedritosola se tenía que decir tío Pedrito”. “Ya llévenlo a Ventaneando”. “@tiopedritosola Que se integre al equipo de Ventaneando, Kaffie @kaffievillano encajaría perfecto en el equipo, su sentido del humor y profesionalismo son lo máximo”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en la caja de comentarios.

Gustavo Adolfo Infante defendió a Álex Kaffie

En su programa de YouTube, Gustavo Adolfo Infante habló sobre la salida de su compañero de Sale el Sol y, aunque no arremetió contra Nacho Lozano, sí dejó entrever que -desde su perspectiva- la producción del programa tal vez habría tomado la decisión equivocada.

El presentador se dijo sorprendido, pues pensó que su colega estaba de vacaciones

“Yo no creo que Nacho Lozano se haya quejado de esto, pero creo que tampoco está padre que vengas a trabajar y te madreen aquí mismo los de la casa, además tiene que haber una secrecía y un secreto industrial para llegar a donde tú trabajas sin que te parta la madre el de a lado y de manera pública”, destacó.

Qué dijo Álex Kaffie de Nacho Lozano

En su columna, Álex Kaffie aseguró que el día que Nacho Lozano acudió al foro del matutino de Imagen Televisión, habría tenido algunas actitudes cuestionables.

El conductor realizó una columna que molestó a la producción (Instagram/@kaffievillano)

“Seré breve I: El viernes que Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano fue a Sale el Sol a promocionar su noticiario, ¡Exigió que únicamente a Paulina Mercado!, ‘nadie más del matutino’ lo entrevistara”, inició el periodista en su columna de opinión.

“Seré breve II: No sé mis compañeros, pero yo ni codicio ni ansío ni anhelo entrevistarlo. Seré breve III: Este servidor codicia, ansía y anhela entrevistar a Ciro Gómez Leyva, doña Elena Poniatowska y Pepa Flores ‘Marisol’, ¡no a Nacho Lozano!”, agregó.