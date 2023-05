Mich Rubalcava habló sobre salida de Álex Kaffie de Sale el Sol: Karma

El conductor Mich Rubalcava arremetió contra Álex Kaffie tras su salida de "Sale el Sol". (Fb: Álex Kaffie) (Ig: michrubalcava)

El conductor de televisión Michelle Rubalcava arremetió contra el presentador Álex Kaffie, quien el pasado lunes 29 de mayo anunció su salida del programa Sale el Sol debido a conflictos que tuvo con los directivos tras hablar sobre el periodista Nacho Lozano, el cual presuntamente tuvo diversas exigencias para su visita a la producción matutina de espectáculos.

La noticia sobre la suspensión y renuncia de Álex Kaffie al programa matutino de Imagen Televisión la dio a conocer el mismo famoso a través de redes sociales y tras la publicación de su discurso fue que Mich Rubalcava arremetió en contra del exconductor de Sale el Sol contando una polémica anécdota que vivió al lado de el periodista de espectáculos.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el también locutor de radio dijo que cuando estaba en el Heraldo de México trabajando al lado de Kaffie, este le pidió que se “unieran” en contra de su compañero Luis Magaña para que lo despidieran, pero él aseguró que no le hizo caso y rechazó la propuesta.

Así lo compartió Michelle Rubalcava en sus redes sociales:

“Karma! Así que no te quejes, o ya se te olvidó todas las tú también le has hecho a otros o de cómo trataste de mal a @LUISMAGANAMEX en @heraldodemexico que hasta me pediste que nos uniéramos para que lo sacaran y que te dije que ESO NO SE HACÍA ¿Se te olvidó?”, se lee en el post.

Este fue el mensaje con el que Michell Rubalcava arremetió contra Álex Kaffie. (Captura)

Tras la denuncia pública que hizo el conductor de espectáculos del programa Chismorreo diversos comentarios en contra de Álex Kaffie empezaron a aparecer, en uno de ellos, que incluso compartió en presentador de entretenimiento en sus redes sociales, se dijo que la polémica que envuelve a Luis Magaña, creador del programa online llamado Magañismo, no es la primera vez que el excompañero de Gustavo Adolfo Infante trataba mal a otros compañeros en sus trabajos pasados.

Esto dice el mensaje: “Cuando ofendía a la bogue en Telehit, cuando decía que Lucía Méndez era alcohólica, cuando hablaba mal de Shanik, cuando habló de Las Perdidas, o sea hay muchas, le gusta hacer, pero no que le hagan, viejo ridículo, ya tiene 50 años”.

Tras esta crítica surgieron más en contra de Álex Kaffie, quienes recordaron múltiples controversias en las que le conductor quedó envuelto gracias a sus comentarios que emitía de manera pública, sea en su columna escrita, como parte del programa Sale el Sol o en sus redes sociales.

Tras la crítica de Michelle Rubalcava hacia Álex Kaffie, diversos usuarios de redes sociales compartieron comentarios polémicos que hizo el conductor de televisión. (Fotografía: Instagram @salelsoltv)

¿Qué dijo Álex Kaffie sobre su salida de “Sale el Sol”?

Hace un par de semanas, Álex Kaffie se convirtió en tema de conversación al ausentarse sin un motivo aparente de las transmisiones de Sale el Sol, diversos comentarios surgieron al respecto, incluso sus compañeros del matutino dijeron que lo más seguro es que estaba de vacaciones.

Sin embargo, fue el pasado lunes 29 de mayo que los rumores quedaron disipados gracias a que el mismo conductor del programa de espectáculos aclaró la situación que estaba viviendo y los motivos por los que no estuvo presente en las grabaciones de la producción liderada por Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joanna Vega- Biestro.

En un comunicado en redes sociales dijo que la publicación de su columna sobre las exigencias que tuvo Nacho Lozano en su visita promocional en Sale el Sol con el motivo del regreso de este periodista a la programación de Imagen Televisión, fue lo que le trajo problemas en el canal televisivo debido a que, dijo, “los altos ejecutivos por petición de él, me castigaron quitándome de la pantalla sin goce de sueldo”.

Por esta amonestación, Álex Kaffie tomó la decisión de no regresar al matutino.