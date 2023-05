Luis Miguel: ella es Martha Codó, la fan número 1 de ‘El Sol’ que asistió a más de 300 conciertos

Desgracidamente falleció de un paro cardiaco en 2020. (Facebook Club de fans Luis Miguel).

Este año 2023, Luis Miguel regresará a México en una larga lista de conciertos en 11 estados de la República; sin embargo, su fan número 1 ya no estará ahí para cantar sus mejores éxitos.

Te puede interesar: Así fue el momento en que María Félix le dio un beso de Luis Miguel

El Sol de México, es uno de los mejores artistas que ha dado México, por ello, no era raro en que el cantante tenga millones de seguidores en nuestro país y en Latinoamérica; sin embargo, entre ellos, destacó la señora Martha Codó, quien siempre estuvo presente en los conciertos que Luis Miguel daba en el Auditorio Nacional.

Lamentablemente, durante la pandemia del Covid-19, la fiel seguidora del artista de música romántica, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

¿Quién era Martha Codó?

En una de sus presentaciones pudo abrazar a El Sol de México. (Twitter).

En una de las tantas entrevistas que dio la fiel seguidora, reveló que se hizo fan de Luis Miguel desde sus inicios, tanto así que en el año de 2018, reveló que llegó acudir a más de 300 conciertos del intérprete de ‘La Bikina’.

Te puede interesar: El día que Luis Miguel fue acusado de “emborracharse y drogarse” por cancelar su concierto en CDMX

“Voy a decir algo bien interesante, vamos a cumplir 300… Es increíble, en todos los conciertos que he estado aquí, esta hermosa señora ha estado aquí conmigo… en todos. Es más, es probable que haya estado más veces que yo. No sé cómo me aguantas. Gracias por estar siempre a mi lado”, dijo Luis Miguel en el concierto del 6 de marzo de 2018 en el Auditorio Nacional.

Fue entonces cuando Luis Miguel se sentó a la orilla del escenario y viéndola a los ojos le dijo: “Eres hermosa y gracias, gracias por estar siempre a mi lado” para después darle un beso en los labios frente a los 10 mil asistentes que disfrutaron del concierto.

Presumió con una manta los 300 conciertos y le dio un beso en la boca a su ídolo. (Captura de pantalla YouTube)

“El amor por Luis Miguel surge 20 años, me volví loca, para mí es un deleite verlo porque siempre va a haber sorpresas, no es lo mismo jamás. Nunca me ha importado gastar en él, porque es inversión para mí. Tengo el récord de 300 porque obviamente iba a palenques, Estados Unidos, Las Vegas, Chile, Argentina. Orgullosa de ser su fan”, dijo la fiel seguidora.

Te puede interesar: ¿Luis Miguel cantará en alguna pelea del Canelo? El boxeador respondió

No obstante, y para la preocupación de los demás fans que no ocurriera lo mismo con Selena y su presidenta de club de fans Yolanda Saldivar, quien la asesinó en 1995, el fanatismo por Luismi fue bien recibido, De hecho, llegaron a superar esa relación artista-fanático, ya que ambos mantenían una supuesta amistad. Sin embargo, en varias ocasiones, se llegaron a saludar como viejos amigos.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, Martha Figueroa reveló que en una ocasión en la Ciudad de México, el artista y la fan se cruzaron y en vez que él desplegará su equipo de seguridad, la saludó y la abrazo, ya que la consideraba una fiel amiga que quería muchísimo.

Luis Miguel le envió 300 rosas blancas a la familia de Martha Codó debido a su fallecimiento. (Captura de pantalla Tv Azteca)

Desgraciadamente, en el año 2020, la misma presentadora dio a conocer que la señora Martha Codó había fallecido, por lo que el cantante mandó las condolencias a su familia enviando más de 1000 rosas en memoria de su más grande fan.

Cabe destacar que Martha Codó tenía un programa de radio que se transmitía todos los miércoles en donde hablaba junto a otras fans de Luis Miguel. Antes de su muerte, colaboró en dos programas vía Zoom y todos los días mantenía conversaciones con los clubs de fans de distintos lugares de América Latina.

Luis Miguel habría negado boletos gratis a su hermano: “Primero son los fans”

(Foto: Instagram/@abasteri)

Luis Miguel está a punto de dar inicio a su esperado Tour Mundial 2023. Conseguir boletos para los espectáculos que el intérprete de Ahora te puedes marchar celebrará en México se ha convertido en una auténtica odisea. El furor por El Sol de México parece no tener fin.

El periodista Víctor Hugo Sánchez, quien es una fuente cercana a Luis Miguel, reveló a través de su cuenta de Twitter que El Sol, negó entradas gratis para sus conciertos a su hermano, Alejandro Basteri. Aparentemente, eran casi 50 los boletos que le prometieron a Basteri; no obstante, este número fue bajando, hasta que finalmente llegó a cero.

“Primero le dieron 48 boletos. Luego se los rebajaron a 30. Luego a 10. Luego sólo 2. Al final ni esos dos”, escribió Víctor Hugo Sánchez en su cuenta de Twitter, “‘Primero son los fans’, le dijo Luis Miguel. ¿Es neta?”.

Y es que, incluso las filas virtuales para adquirir boletos se saturaron con hasta medio millón de personas tratando de comprar una entrada al mismo tiempo. En cuestión de horas, los boletos para ser testigo del esperado regreso del cantante a los escenarios se agotaron por completo.