Lana del Rey vs Arre HSBC: usuarios reportan fallas en Ticketmaster por alta demanda

De nueva cuenta Ticketmaster se convierte en objeto de críticas por las repetidas fallas en su sistema para comprar boletos, mismo que el martes 30 de mayo se enfrentó a una gran demanda. Y es que en un mismo día se llevó a cabo la preventa de boletos para el esperado concierto de Lana del Rey en el Foro Sol, así como la preventa de la primera edición del Festival Arre HSBC que reunirá a los mejores exponentes de la música regional mexicana.

Desde que se presentaron las fechas para la venta de los boletos de ambos eventos, los usuarios en redes sociales ya vaticinaron que el sistema de la famosa boletera aliada con Ocesa, no podría soportar la cantidad de visitas esperadas. Tanto Lana del Rey en el Foro Sol, como el festival Arre HSBC, se perfilan como dos de los eventos más esperados de año, por lo que conjuntar sus preventas se antojaba como una mala idea.

Desafortunadamente los internautas tuvieron razón. Poco después de las nueve de la mañana, cuando los boletos para la presentación de la cantante de “Summertime Sadness” comenzaron a ser ofertados, la página de Ticketmaster pronto comenzó a presentar fallas, para disgusto de sus fanáticos y de gran parte de los usuarios.

Antes del desayuno, Twitter se llenó de denuncias y de preocupación ante lo que ya se preveía como un día caótico para los fanáticos acérrimos de los conciertos. Por ejemplo, la cuenta Tickethamster, reconocida por su cobertura independiente de conciertos y ventas de boletos, publicó con un emoji de alarma que la famosa página para comprar entradas ya estaba realizando malas jugadas.

Captura: Twitter.

“A muchos los está regresando a la página principal al terminar la fila virtual, no queda más que volver a formar”, compartió a través de la red social del pajarito azul. En la misma publicación alguien más afirmó que “cuando según ya puedo comprar el boleto, me manda a la página del mapa del foro sol pero no me deja hacer nada”.

“Me sigue regresando, ya van como 5 veces que me formo”, expresó otro internauta. Cabe resaltar que la venta que se realizó en punto de las 9 de la mañana se trató apenas de la venta especial Priority, a la cual sólo pueden acceder unos cuantos que tienen un código especial proporcionado por Citibanamex.

Asimismo, varios clientes de dicha institución bancaria, denunciaron que nunca obtuvieron su código, a pesar de pertenecer al sector de clientes. “A mi me dijeron que la preventa empieza a las 2 y el código me saldría hasta las 10 u 11″, dijo un usuario. Mientras que otra persona más dijo que le proporcionaron un código que la página marcó como incorrecto: “Llame a centro de atención para mí código y me lo proporcionaron pero al momento de ingresarlo para desbloquear los lugares me decía que era incorrecto”.

Captura: Twitter.

Por fortuna también hubo varios casos de éxito. Aquellos que, a pesar de las eventualidades, sí pudieron adquirir sus entradas, aunque fuera después de varios intentos:

“A mi se me quedó cargando en el ‘ya es tu turno’ y no avanzó. Cambie de pestaña y cuando volví me apareció el botón para entrar, muy raro, pero si se pudo”.

Lana del Rey volverá a la Ciudad de México después de cinco años de ausencia en tierras mexicanas. Su nueva presentación sucederá el próximo 15 de agosto del 2023 y muchos esperan que pronto anuncie otros eventos en el interior de la República posiblemente en alguno de los varios festivales de música que se realizan año con año.

(Captura de pantalla)

Por ahora los precios de sus boletos en el Foro Sol, son los siguientes:

-General A: 2 mil 376 pesos mexicanos.

-General B: mil 416 pesos mexicanos.

-Verde A: 3 mil 96 pesos mexicanos.

-Naranja A: 2 mil 256 pesos mexicanos.

-Verde B: mil 536 pesos mexicanos.

-Naranja B: mil 176 pesos mexicanos.

-Verde C: 936 pesos mexicanos.

-Naranja C: 696 pesos mexicanos.

-Zona personas con discapacidad: mil 416 pesos mexicanos.