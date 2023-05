Denunciaron propaganda a favor de Adán Augusto López en periódicos de Nuevo León

En redes sociales circuló denuncia por supuesta campaña a favor del secretario de Gobernación (Twitter/@LauraBruges/Cuartoscuro)

En redes sociales se denunció la aparición de propaganda a favor del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, en algunos medios de comunicación —principalmente impresos— de Nuevo León, días después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) desechó una queja por presuntos actos anticipados de campaña.

Fue por medio de su cuenta de Twitter que la periodista Laura Brugés dio a conocer que en la Plaza Centrika, ubicada en la capital Monterrey, así como en toda la zona metropolitana supuestamente estaban repartiendo ejemplares de una publicación llamada Solofertas, en donde la portada se ve al funcionario federal acompañado de la leyenda #AhoraEsAdánAugusto.

Asimismo, en las fotografías que la comunicadora compartió se pudo ver que dicho ejemplar fue parte de un tiraje de 500 mil periódicos: “Una amiga en Monterrey me dice que están repartiendo estos ‘periódicos’ en Plaza Centrika. Y con el cinismo de decir que hay 500 mil ejemplares como este circulando en toda la zona metropolitana”.

La comunicadora denunció la distribución de propaganda a favor del titular de la Segob (Twitter/@LauraBrugés)

Asimismo, indicó que no es la única manifestación a favor de uno de los aspirantes a la Presidencia de la República en la entidad del norte del país, pues también se han visto espectaculares con la misma tipografía sobre algunas avenidas importantes.

Tras la publicación, algunos internautas comenzaron a compartir que Nuevo León no es el único estado en donde se ve propaganda a favor del exgobernador de Tabasco, pues en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Coahuila y Durango, sólo por mencionar algunos estados, también son visibles estas muestras de apoyo para una de las “corcholatas”.

“En Apaseo el Grande, Guanajuato, está ese ‘pequeño’ espectacular y así varios en Querétaro”, “Pachuca, Hidalgo, Boulevard Luis Donaldo Colosio”, “Puebla abarrotada de anuncios de Morena”, “ayer en el estadio de los Rayados, acá en Mty, por afuera tiene pantallas de publicidad y proyectaban publicidad de Adán Augusto”, fueron algunos comentarios que se pudieron observar, en los cuales incluían espectaculares con la supuesta propaganda.

Por otro lado, algunos otros usuarios de Twitter comenzaron a arrobar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) argumentando que se trata de presuntos actos anticipados de campaña, esto en contexto de la elección del 2024, aunque aún no da inicio.

Usuarios en redes sociales denunciaron propaganda a favor de Adán Augusto (Twitter/@JuanjoMorenoSoy/@Mystika40)

Como ya se mencionó, la autoridad electoral desechó una queja que presentó el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de Adán Augusto López por presuntos actos anticipados de campaña, luego de que el pasado 29 de abril se habrían entregado playeras, periódicos y más artículos con la leyenda #AhoraEsAdánAugusto en Puebla.

“Se presenta escrito de queja del Partido Acción Nacional en contra de Adán Augusto López Hernández por la distribución de propaganda a favor del denunciado, consistentes en una playera, periódico y microperforadas con la leyenda #AHORAESADÁNAUGUSTOPUEBLA el día 29 de abril del año en curso”, se pudo leer en el documento que entregaron las autoridades panistas.

No obstante, fue la Unidad Técnica de la Contencioso Electoral la que desestimó el procedimiento, pues consideraron que los actos no pueden ser señalados como actos anticipados de campaña; no obstante, Acción Nacional presentó una nueva queja al respecto el 22 de mayo por la pinta de bardas con su nombre en varios puntos del país.

Sobre este mismo tenor, el secretario de Gobernación ha sido denunciado en 30 ocasiones ante el Instituto Nacional Electoral por presuntos actos anticipados de campaña; no obstante, no es la corcholata con más señalamientos sobre el mismo supuesto ilícito, pues en primer lugar se encuentra la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum con 59 quejas, seguida de Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón con 32 señalamientos.