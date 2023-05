Pati Chapoy aconsejó a Alejandro Sanz tras preocupar por su salud mental: “Date permiso de frenar”

PAti Chapoy mandó un mensaje a Alejandro Sanz (Ig alejandrosanz/chapoypati)

Alejandro Sanz causó gran preocupación en el mundo del espectáculo, después de que el pasado 26 de mayo compartiera un mensaje desde sus redes sociales en donde señaló que no se encontraba en su mejor momento. Ante esto, Pati Chapoy no se quedó callada y le envió un mensaje al cantante.

Todo comenzó cuando el intérprete de éxitos como Amiga Mía y Corazón Partío le señaló a sus fans que estaba pasando por un periodo donde su salud mental y física estarían comprometidas.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, dijo.

Qué consejo le dio Pati Chapoy a Alejandro Sanz

Desde Twitter, la conductora de Ventaneando le dedicó unas palabras a Alejandro Sanz y lo instó a tomar un respiro si lo consideraba necesario.

Alejandro Sanz habló sobre su salud mental (Archivo)

“Mira @AlejandroSanz te puede servir”, colocó en primera instancia.

Posteriormente, Pati Chapoy agregó una imagen en donde se puede observar una reflexión extraída de un libro.

“Saber que uno siempre cuenta con el privilegio de la pausa. Descender la intensidad de la marcha. Acomodarse en el piso. Sacarse los zapatos. Tocarse el latido del corazón y sentir qué quiero que siga ahora y que no”, se lee y continúa:

Así. Escuchando tu respiración como respuesta. Con la cabeza inclinada, mirando ese cielo que guarda tu vuelo (...) Eso. En Pausa. Date el permiso hermoso de frenar. Así. Tu cuerpo a la altura de tu alma. Que espere el que pueda esperar. Lo importante acá es que te sepas esperar vos. Eso también es curarse.

Pati Chapoy lanzó mensaje a Alejandro Sanz (Chapoypati)

Usuarios aplaudieron a Pati Chapoy

Las reacciones no se hicieron esperar y varios tuiteros coincidieron con el post compartido por Pati Chapoy.

“Bello y cierto”. “Y no solo a él le puede servir, gracias, señora”. “Qué hermoso y cuanta razón”, fueron algunas de las menciones.

Hasta el momento, Alejandro Sanz no ha reaccionado al mensaje que la conductora de TV Azteca le dejó en redes sociales.

Qué más dijo Alejandro Sanz

En su publicación en Twitter, Alejandro Sanz apuntó que esperaba que este momento oscuro pudiera pasar pronto y que poco a poco pudiera volver a reconectar con su público.

El artista madrileño obtuvo recientemente su propia estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood (Créditos: Alejandro Sanz)

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, puntualizó.

Los fans del intérprete le externaron su apoyo de forma incondicional y fueron empáticos con la situación que el famoso atraviesa actualmente.

“Nos gusta tu música y nos encanta la persona. Hay que ser valiente para decir esto pero sabes que ayudas a mucha gente. Mucho ánimo, sabes que en el Bernabéu te esperamos siempre y ojalá que hoy podamos darte una alegría”, colocó una internauta.

Asimismo, otros agregaron: “Querido @AlejandroSanz el amor todo lo puede !!! Cierra los ojos y trae a tu mente tu familia, tus fans , los queridos que han partido , las causas que ayudas , cuando fuiste rey mago .. recuerda es la fuerza del corazón , date tu tiempo y vuelve a encontrarte , te queremos”.

En 2022, Sanz había adelantado de sus redes que estaba triste porque le estaba costando un poco componer música.

“He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada (...)Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y de grabaciones”, puso en un tuit.