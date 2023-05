“Siempre lo negó”: así se defendió Héctor Parra antes de ser detenido por presunto abuso sexual

Héctor Parra fue absuelto de siete cargos (Ig hectorparrag)

Este 25 de mayo se realizará la última audiencia de Héctor Parra, quien fue absuelto de siete cargos de abuso sexual contra su hija Alexa Hoffman, pero fue declarado culpable por corrupción de menores. Además, se espera que durante la tarde-noche del jueves finalmente se de a conocer si la sentencia del artista lo hará permanecer más tiempo en el Reclusorio Oriente o su salida de prisión será próximamente.

Durante el tiempo que ha durado el proceso, Daniela Parra -la otra hija del famoso- lo ha defendido arduamente y ha señalado que el caso de su padre habría estado lleno de irregularidades y tráfico de influencias. En este sentido, durante la marcha convocada a favor de Héctor realizada el 24 de mayo, Daniela aseguró que su hermana sufría de alienación parental y manipulación por parte de Ginny Hoffman.

Pero, antes de que todo esto sucediera, cuando recién salían las primeras acusaciones y Parra aún se encontraba en libertad, se llegó a defender públicamente en repetidas ocasiones.

Cómo se defendió Héctor Parra

El actor llegó a dar varias entrevistas a medios de comunicación previo a ser detenido y vinculado a proceso. Una de ellas fue para el programa Ventaneando en donde contó un episodio que habría sucedido cuando Alexa era pequeña y que le preocupó mucho.

Daniela Parra, Héctor Parra y Alexa Hoffman están en un problema legal (Jovani Pérez/Infobae)

“Cómo papá de: ‘Uy, qué te hicieron’ y me dice: ‘Papá no sé como decirte. Es que mi mamá te va a meter a la cárcel’, te estoy hablando de una niña de 10 años”, comentó.

El artista remarcó que al cuestionar un poco más a su hija, ella rompió en llanto y señaló que aparentemente Ginny Hoffman le había dado un contundente mensaje.

“(Ginny) Me dijo que cuando ella quiere te mete a la cárcel y que si no lo hace es por mí”, habría dicho Alexa.

En ese instante, Héctor supuestamente se detuvo en el auto y le señaló: “Todo va a estar bien, no le creas, esto lo dijo porque está enojada, pero nunca voy a estar en la cárcel”.

Héctor Parra continúa en medio de un pleito legal (Instagram: @hectorparrag)

Parra contó que su relación con Alexa comenzó a distanciarse después de que se separó de Ginny y recordó que ambos habían decidido vivir cerca para no afectar la convivencia con la pequeña. No obstante, con el tiempo, la niña le habría dicho su padre que Hoffman le estaba impidiendo verla.

“La respuesta fue: ‘Hola, papá ya no puedo más estoy muy triste, me hacen falta tú y mi hermana, ya no puedo, los necesito. Por favor ven a verme’. Pasan dos tres días, voy a la escuela, llego, regresa la perfecta, viene la psicóloga y me dice: ‘Dice Alexa que no lo quiere ver, está mal’ de ahí tengo mensajes, llamadas por teléfono, no me contesta nunca’”, rescató.

Posteriormente, Héctor recibió el comunicado emitido por Alexa que le extrañó mucho y prefirió no responder.

La familia está en una disputa legal (Instagram/@ginnyhoffman_/@hectorparrag)

Al ser cuestionado en Ventaneando por las acusaciones de abuso sexual, Parra respondió en su momento: “Estas declaraciones son mentiras, reitero y con la cara de frente. Son mentiras burdas, falsas, todas son mentiras. Dice la nena que ella nunca me dijo papá, efectivamente, jamás me decía papá, me decía papi, dadito, tengo los mensajes. Alexa ha sido manipulada por años en mi contra y tengo pruebas contundentes que en su momento, respaldados por la ley van a salir al aire”.

Cuáles han sido las declaraciones de Alexa Hoffman previo a la sentencia

En su momento, Alexa comentó que aparentemente su padre habría llegado a tener acciones aparentemente indebidas hacia su persona.

Héctor Parra, Daniela Parra y Alexa Hoffman (Instagram)

“No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales”, dijo públicamente.

Por su parte, Ginny Hoffman llegó a mencionar en De primera mano que: ““Son temas muy delicados que por mi niña no los hablo, yo me enteré hace tres años (2016) que mi hija decidió no verlo, son cosas que se van a tener que manejar después, si hubiera sabido antes de que naciera, no la hubiera tenido a lado de él, definitivamente padre no es quien hace las porquerías que este señor hizo”.