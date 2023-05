Caso Héctor Parra: todo sobre las acusaciones que realizó Alexa, su hija con Ginny Hoffman

La hija de Héctor Parra habló tras la sentencia de su padre

Tanto el equipo legal de Daniela y Héctor Parra como el de Alexa y Ginny Hoffman anunciaron que el caso por supuesta corrupción de menores que enfrenta el actor podría tener una conclusión legal el 18 de mayo.

La situación comenzó en enero de 2019, momento en que Ginny Hoffman dejó entrever que su ex pareja habría tenido un comportamiento inapropiado contra su hija Alexa, en esa ocasión no se dijo explícitamente que estas acciones habrían incurrido en un supuesto abuso sexual.

Daniela Parra apoya a Héctor Parra respecto a la acusación que realizó Alexa, su media hermana (Instagram/@ginnyhoffman_/@hectorparrag)

La ex integrante de Chiquilladas dijo que se sentía arrepentida de haber tenido una hija con Héctor Parra, pues le pareció que como padre, había incurrido en una acción nociva, esto fue lo que expresó para el programa De primera mano:

“Son temas muy delicados que por mi niña no los hablo, yo me enteré hace tres años (2016) que mi hija decidió no verlo, son cosas que se van a tener que manejar después, si hubiera sabido antes de que naciera, no la hubiera tenido a lado de él, definitivamente padre no es quien hace las porquerías que este señor hizo”.

Cuando Héctor Parra se enamoró de Ginny Hoffman, ya había tenido una relación con Erika Martínez, producto de esta relación nació su primogénita Daniela Parra. El actor de La usurpadora (1998) y la actriz de Las tontas no van al cielo (2008) vivieron juntos y de su relación nació Alexa, ambos la cuidaron como pareja hasta que ella tenía seis años, momento en que se separaron.

Ginny Hoffman ha mostrado total apoyo a Alexa, la hija que tuvo con Héctor Parra (Instagram/@ginnyhoffman_)

De acuerdo con diversas entrevistas a Héctor Parra, ambas niñas tenían una relación armoniosa durante las convivencias paternales que le correspondían; sin embargo, hay diversas versiones en las que se afirmó que el motivo de la separación de Ginny Hoffman habría sido que la actriz tenía un trato hostil hacia Daniela, hija de su anterior pareja.

Pocos días después de la declaración de Hoffman, Héctor Parra aseguró que la acusación estaba dañando su imagen pública y que desconocía por qué se había realizado, pues tenían una buena relación aunque ya no fueran pareja.

“Me ha dolido mucho y lo acepto, he llorado mucho, es un dolor que no había sentido nunca, jamás en mi vida creí que podría llegar a vivir algo así, a mis dos hijas Alexa y Daniela les he demostrado que he estado para ellas y que las he respetado siempre, dijo en su momento Héctor Parra al programa De primera mano.

Desde ese momento, Daniela Parra, hija del actor y Erika Martínez se mostró empática con su padre y lo ha acompañado durante todo el proceso legal, es importante que la denuncia formal emitida por Alexa Parra se realizó en agosto de 2020.

Alexa, la hija de Héctor Parra, acusó a su padre de haber abusado de ella cuando era niña, pero ya fue absuelto de ese cargo (archivo)

En su momento, esto fue lo que dijo la joven sobre el comportamiento de su padre:

“No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales”.

Finalmente, el actor Héctor Parra fue detenido en junio de 2021, desde entonces se encuentra en prisión preventiva dentro del Reclusorio Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Héctor Parra mencionó que las acusaciones lo habían afectado (Héctor Parra / Instagram - Ginny Hoffman / Instagram - Alexa Parra / archivo)

Es importante mencionar que también hay versiones en las que se afirmó que supuestamente Alexa Parra habría sido manipulada por su madre, Ginny Hoffman. Y es que en su momento se filtró un audio en el que la joven se mostró supuestamente molesta porque su mamá “le hablaba mal de su padre”, así que le mencionó que si la situación continuaba igual, entonces también se expresaría negativamente sobre ella.

Estas expresiones sobre la hija de Hoffman son secundadas por Daniela Parra, quien ha lanzado varios tuits hablando sobre la supuesta manipulación.

“¿Qué necesidad de exponerte así? Me da tanta tristeza verte tan lastimada, tan dolida, llena de odio… Por lo que un día fuimos, deseo de todo corazón que encuentres paz, que te alejes de todo esto y te des cuenta que la gente que te esta haciendo daño, esta en tu misma casa.”, escribió el 26 de abril a medio día.

Daniela Parra celebró que su padre hubiera sido absuelto de los cargos por abuso sexual (Twitter/@SoyEl_RogerMx)

Sin embargo, Ginny Hoffman ha asegurado en varias ocasiones que todo el tiempo ha creído en la versión de su hija, pues incluso le brindará respaldo en el documental que ya prepara. En conversación con Ventaneando, explicó que en Los dos juicios de alexa, la joven mostrará recursos que probarían los abusos sexuales supuestamente cometidos por parte de su padre, Héctor Parra.

“Sé perfectamente lo que ella pasó, sé perfectamente lo que ella ha sufrido, entonces estamos con toda la fe de que obviamente las pruebas que se han presentado, los testimonios van con toda la veracidad y con toda la verdad de lo que ella pasó, entonces seguimos en espera, en proceso y seguimos al pie del cañón”, explicó para el vespertino cuando se fijó la nueva fecha para la audiencia que se realizó el 10 de mayo.

Es importante mencionar que ese día Héctor Parra fue absuelto por siete cargos de abuso sexual contra su hija Alexa Hoffman, pero el proceso por supuesta corrupción de menores seguirá vigente.