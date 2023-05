Por qué AMLO fue declarado persona non grata por el Congreso de Perú

MexiEl presidente de México, Andres Manuel Lopez Obrador, ha sido uno de los principales defensores de Pedro Castillo, por lo que se ha enfrentado al gobierno de Dina Boluarte. FOTO: Reuters

El Pleno del Congreso de Perú aprobó por mayoría este jueves 25 la moción 6513, que declara ‘persona non grata’ al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debido a las constantes injerencias del tabasqueño en los asuntos políticos de ese país, además de negarse a entregar la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico.

Con 65 votos a favor, los legisladores peruanos aprobaron el documento, presentado por el grupo parlamentario Acción Popular, para expresar su rechazo a las “inaceptables declaraciones” de López Obrador, quien ha declarado abiertamente sus críticas a Dina Boluarte, presidenta de aquél país, además de haber enviado (en 2022) a funcionarios de su gabinete, entre ellos Rogelio Ramírez de la O, para apoyar al ex presidente Pedro Castillo, antes de que este último intentara un Golpe de Estado.

Entre los efectos de esta decisión se exhorta al Ministerio del Interior y a la Cancillería de Perú para llevar a cabo las “acciones necesarias” para garantizar que el presidente mexicano “no ingrese al territorio nacional”.

El Congreso declara persona no grata a AMLO

Este día, la mayoría en el Congreso que el presidente mexicano ha violado el principio de no injerencia en los asuntos de la jurisdicción interna de otro estado, como señala la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Además, se responsabilizó al político tabasqueño de violentar las obligaciones jurídicas dispuestas en el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, debido a la negativa de AMLO de traspasar a la administración de Dina Boluarte la presidencia temporal de este bloque económico, bajo el argumento personal de que la mandataria es “espuria”.

La propuesta fue avalada por 65 votos en el el Pleno del Congreso de Perú. (FOTO: Congreso de Perú)

Ante la inminente declaratoria en su contra, este miércoles y jueves el mandatario mexicano desestimó las acciones formales, impulsadas por el grupo parlamentario Acción Popular, y arremetió nuevamente contra el gobierno de Boluarte, al tiempo en que insistió en su abierto llamado al “pueblo peruano” para despertar.

“Muchas gracias, muchas gracias por declararme ‘persona non grata’ porque me sentiría mal si esos legisladores, y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración, o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría muy mal”, dijo en tono irónico López Obrador este miércoles en su conferencia matutina.

AMLO se reunió con abogado de Pedro Castillo en la sede del gobierno de México, donde recibió una carta personal del ex mandatario peruano (Twitter/@lopezobrador_)

Cabe recordar que desde hace unos meses, la Cancillería de Perú llamó a su embajador en México como una muestra de la inconformidad de aquella nación contra lo que considera una injerencia abierta del Ejecutivo mexicano en los asuntos internos.

Por su parte, el gobierno de López Obrador mantiene en calidad de asilados políticos a los integrantes de la familia de Pedro Castillo, además de aceptar una reunión privada con el abogado defensor del ex presidente peruano para delinear una estrategia de defensa a favor de Castillo.

AMLO reveló cuándo inició el conflicto diplomático con Perú

El presidente de México aseguró que fue una élite rapaz la que tomó esta decisión y no el pueblo peruano.

Este 24 de mayo, el presidente López Obrador habló del conflicto diplomático que sostiene con el gobierno de Perú, y reveló que este va todavía más allá de la destitución de Pedro Castillo, y aseguró que no ha olvidado cuando a una aeronave mexicana se le negó la oportunidad de cargar combustible en la ciudad de Lima, como parte de la operación de rescate de Evo Morales en Bolivia.

“Lo del Perú, no crean que las diferencias con el Perú las tenemos a partir de la injusticia que cometieron destituyendo y encarcelando al presidente legal y legítimo Pedro Castillo, no, desde antes. A lo mejor ustedes ya no se acuerdan, pero se decidió ir a buscar a Evo Morales porque lo habían destituido, pero, además, había toda una rebelión racista en Bolivia, y se le fue a buscar en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para salvarle la vida, un episodio muy lamentable y grave”, dijo este martes en Palacio Nacional.