María Elena Ríos presentó en el Senado una iniciativa de ley contra los ataques con ácido a mujeres

Con el objetivo de combatir los ataques con ácido a mujeres, la activista María Elena Ríos presentó este miércoles ante la Comisión Permanente del Senado de la República una iniciativa de ley que tipifica dichos actos como “feminicidio” o “tentativa de feminicidio”, según el caso.

La saxofonista advirtió en conferencia de prensa que es necesario que estos ataques sean tipificados de una manera más adecuada, para que no queden catalogados sólo como “lesiones”, pues señaló que son el claro ejemplo del intento de borrar a la mujer y su identidad.

Y es que la “Ley Malena” busca que los perpetradores de estos actos tengan una sanción de hasta 30 años de cárcel, lo que no ocurría si se queda como un delito menor.

“Son feminicidios, no son lesiones y de milagro estamos vivas. Son crímenes de odio a las mujeres porque nos intentan borrar de la vida y si sobrevivimos borrar nuestra identidad”

Por ello, entregó a la Comisión Permanente más de 45 mil firmas recolectadas por la plataforma Change. org que respalda la iniciativa que, también busca garantizar el tratamiento médico para las víctimas de este tipo de violencia.

María Elena Ríos aprovechó para hacer un llamado a los legisladores a escuchar a las víctimas para que puedan entender la situación por la que atraviesan.

“Es necesario que se llegue a la comprensión de que no son lesiones, rasguños, arañones, lesiones que te dejan marcada de por vida. Tanta vergüenza da, que yo no he podido quitarme el cubrebocas. Es necesario que nos vean quemadas, moribundas para que crean que de verdad nos está pasando”, expresó enfáticamente al mostrar sus lesiones en los brazos.

Finalmente, enfatizó que los ataques con ácido continúan, pues hace menos de un mes una joven oaxaqueña fue rociada con sustancias químicas y quien actualmente se encuentra internada.

La activista estuvo acompañada por varias legisladoras de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T), como Citlali Hernández, Eunice Romo, Marisol Gassé y Marcela la Fuente.

Al respecto, la senadora Hernández resaltó que la iniciativa ha sido trabajada de la mano de las sobrevivientes de esos ataques y subrayó la intención de que se apruebe en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre.

Por su parte, Gassé dijo que en lo que va del año, 39 mujeres han sido víctimas de ataques con ácido; en 2022, se registraron 105 casos con sustancias corrosivas, de los cuales únicamente se interpusieron 28 denuncias ante el ministerio público, según datos de la Fundación Carmen Sánchez.

El caso de María Elena Ríos

El pasado 10 de mayo, Elena Ríos denunció a través de un video que ella y su familia habían recibido nuevas amenazas luego de que su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, no logró obtener la prisión domiciliaria, pese a que promovió varios amparos.

“Esta situación ha orillado a la familia Vera Carrizal y a sus representantes a estar en una situación terriblemente desesperada, tanto que nuevamente las amenazas han comenzado”

“El día de hoy les pido su solidaridad y denuncio públicamente estos actos que mi agresor sigue en contra de mí y de mi familia. Lo ha repetido y lo va a repetir, sí tengo miedo, pero el miedo ya no me va a paralizar”, agregó.

La saxofonista fue agredida con ácido en su rostro y cuerpo el 9 de septiembre de 2019 en su casa. Sin embargo, tras dos años de detención, su ex pareja Vera Carrizal no ha recibido ninguna sentencia.

Por el caso hay otras tres personas vinculadas a proceso, mientras que Juan Antonio Vera Hernández, hijo de Vera Carrizal, sigue prófugo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ofrece un millón de pesos a quien proporcione información para su captura.