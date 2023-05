Hombre se hizo viral en TikTok tras romper en llanto por conocer a Martín Vaca: “Dame un abrazo”

El viral video ha cobrado popularidad en redes sociales como TikTok (Fotos: captura TikTok/@renemejiamontoyaoficial)

No todos sueñan con conocer estrellas hollywoodenses: un hombre de Amealco, Querétaro, rompió en llanto tras conocer a su ídolo, causando gran sensación en TikTok y otras redes sociales donde su especial momento ha llegado gracias a que el mismo famoso fue quien captó e inmortalizó para siempre el momento.

El queretano, de identidad aún desconocida, no contuvo su emoción por ver y poder saludar en persona a su gran inspiración: Martín Vaca, uno de los mecánicos más populares de la tierra Azteca y Latinoamérica. El automático que conduce y dirige el programa Mexicánicos accedió al noble gesto de su admirador con gran emoción, expresando que a él también le daba gusto conocerlo, lo que provocó que más de una lágrima se derramara y conmoviera a miles de usuarios en TikTok.

“Como cuando conoces a tu ídolo” era la descripción del viral video donde se le puede ver al famoso mecánico mexicano saludar a gente del Pueblo Mágico de Amealco, donde tuvo un gran recibimiento sobre todo de los hombres que conocen su trabajo y han visto su programa, motivo por el que más de uno no dudó en saludar y estrechar sus manos con él, siendo más que bien recibido por líder del show que se estrenó en el año 2014.

Internautas festejan el noble gesto de Martín Vaca

El mexicano que es uno de los mecánicos más populares de la tierra Azteca y Latinoamérica generó sensación en redes sociales por su amabilidad con el queretano

Luego de que el breve clip, que no dura más de 45 segundos, cobrara gran viralidad en TikTok y otras redes sociales con opción de video, miles de seguidores del mecánico más famoso de México e internautas en general han celebrado la reacción que tuvo con los admiradores, pues se han presentado otros casos en los que las celebridades no suelen dar la cara que proyectan en televisión o internet.

“Que lindo poder conocer a alguien que admiras sin importar a qué se dedique, al final es un sueño cumplido para ese chico”. “Que lindo es la tener un ídolo humilde que no por tener un programa que ya va a cumplir los 10 años al aire se siente superior a los demás como más de un payaso de televisión que con un día al frente cree que el mundo no lo merece”. “Que mala onda que no todos podemos decir que conocimos a nuestro más grande ídolo y que fue de lo más lindo del mundo, a mí me ha tocado cada decepción que bueno ni para qué contar”. “Sea mecánico, cantante, albañil o influencer, conocer a alguien que te motiva siempre va a ser algo súper lindo y más cuando el amor es recíproco”, reaccionaron.

¿Quién es Martín Vaca?

El mecánico tiene gran fama gracias a un programa que conduce y protagoniza (Foto: Instagram/@martinvacaoficial)

Los profesionales que se ocupan de la construcción, montaje y mantenimiento de los equipos industriales y maquinarias conocen bien su nombre: Martín Vaca es el líder de su reality show por su gran talento. El show nació en Guadalajara, México, donde él tiene su reconocido taller de transformaciones de coches, algo que le ha dado gran popularidad entre su comunidad y en redes sociales gracias al amor que miles le tienen a los coches.

De acuerdo a su sitio web, Mexicánicos “en el que Martín y su equipo se dan a la tarea de hacer cambios extremos inimaginables, ha llegado a más de 70 países y ha sido traducido a 17 idiomas, con lo que consiguió competir con los grandes y más reconocidos restauradores del mundo. Además ha tenido el privilegio de crear autos para famosos y personas aficionadas al mundo automotriz”, describe.

Aunque más programas con una temática similar han llegado a lo largo de dichos casi diez años, el mexicano sigue liderando gracias a su gran talento que conquista los corazones de miles como el viral hombre queretano en TikTok.