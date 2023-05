Samuel García se unió a la rivalidad contra el PRI y el PAN: “En 2024 vamos a aplastarlos”

El gobernador de Nuevo León se posicionó contra el PRI y el PAN (Cuartoscuro)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se unió a las críticas que han comenzado a ser públicas por parte de Movimiento Ciudadano (MC) contra la oposición, especialmente contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), por lo que advirtió que en 2024 se irán totalmente del poder en la entidad del norte del país.

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, el mandatario local emitió un en vivo de 12 minutos, en el cual habló sobre su gira por Asia, en particular en Corea del Sur y Taiwán; sin embargo, también aprovechó para recriminar el papel que ha tomado la oposición en el Congreso de Nuevo León.

Por lo que advirtió que en los comicios del próximo año “van a aplastar” —los candidatos del partido naranja— y se podrá conformar un Poder Legislativo en la entidad que sea aliado y eficiente que ayude a que se reformen las leyes a favor de la ciudadanía; además de integrar un Poder Judicial más apegado a la ley.

“Vamos a aplastarlos y vamos a tener un Congreso aliado, fino, eficiente, que haga las leyes que requerimos...a un Poder Judicial mucho más apegado a la ley, no a dos bandidos que se la han pasado robando 20 años”, expresó el político neoleonés.

El año pasado, legisladores del PAN y PRI presentaron denuncia contra el gobernador de Nuevo León (PRI Nuevo León)

Asimismo, el emecista mandó un mensaje a todos los que han criticado su trabajo, especialmente a los “prianes” a quienes acusó de estar “jodiendo” todo el día; no obstante, dejó en claro que la grilla en su contra ha sido eliminada con los proyectos que ha llevado a la entidad.

Aunado a lo anterior, el político neoleonés aprovechó para sentenciar que sus detractores no lo van a distraer ni van a quitar “la grandeza” que tiene el estado mediante intereses y moches, es decir, presuntos actos de corrupción.

“Para aquellos que critican, el trabajo mata grilla...para los prianes que no hacen más que todo el día estar jodiendo, me refiero al PRI y al PAN y a la mafia del poder que hay en Nuevo León que están todos los días jodiendo, les digo desde acá, desde Taipei: ‘No me van a distraer ni van a quitar la grandeza de Nuevo León por sus moches, sus intereses y sonseras”, refirió.

El gobernador de Nuevo León se posicionó contra el PRI y el PAN (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

Ahí no concluyeron sus señalamientos, pues García Sepúlveda también mandó un mensaje a la población en donde pidió que no hagan caso a lo que dicen día a día los integrantes del PRI y del PAN en su contra.

“Y vamos a despegar, así que cuando vean las noticias, las notas que andan los del PRI y del PAN todo el día jorobando...igual que yo, que les entre por un lado y salga por otro”

Finalmente, el mandatario apuntó que en Nuevo León ya no se van a permitir ni los moche ni los Medinas ni los Broncos, ya que señaló que todos esos adjetivos representan el infeliciaje —características de personas infeliz— se va a ir de la entidad, pues es consciente que viene una nueva generación de políticos, los cuales son más avispados, más inteligentes e incorruptibles.

La campaña fue impulsada por diputados como Álvarez Máynez (Twitter/@AlvarezMaynez)

El fuerte mensaje de Samuel García se dio un par de días después de que Movimiento Ciudadano inició una campaña en contra del PRI en la Ciudad de México, mediante comerciales en televisión, internet y bardas en el espacio público.

De acuerdo a lo que han dicho los integrantes del partido naranja, su movimiento tiene como objetivo dejar en claro que no irán con el tricolor “ni a la esquina”, pues los acusaron de ser “una farsa” para la oposición por presuntamente ser aliados al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).